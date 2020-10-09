У столиці зафіксували найвищий добовий приріст хворих від початку пандемії. За минулу добу у Києві зареєстрували 567 інфікованих.

РНБО України повідомляє, що від учора у Києві померли 10 хворих на коронавірус. Натомість 295 пацієнтів виписали, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

До теми За добу в Україні зареєстрували близько 6 тисяч нових хворих на коронавірус

До нині найбільша кількість нових випадків зараження у Києві становила 447. Таку кількість нових хворих реєстрували двічі – 26 вересня і 2 жовтня.

Станом на 9 жовтня коронавірус діагностували 26 463 киянам, 463 з яких померли, а 9 411 – одужали.

Нині столиця перебуває у жовтій зоні карантину. Втім, вже 12 жовтня місто може опинитися у помаранчевій зоні, адже заповненість ліжок у лікарнях Києва становить майже 75-70%

Зазначимо, що P9 жовтня рекордний добовий приріст інфікованих зареєстрували по всій Україні. Впродовж одного дня хворобу виявили у 5 804 людей.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 250 538 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 . 110 650 пацієнтів одужали, але 4 779 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.