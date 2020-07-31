Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, чому у столиці високий показник захворюваності на коронавірус. За його словами, в місті роблять найбільше тестів в Україні.

На сьогодні показник тестування в Києві становить 130 тестів на 100 тисяч людей. Про це Віталій Кличко заявив під час щоденного брифінгу 31 липня.

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Зокрема, з початку пандемії в лабораторіях столиці досліджено майже 73 тисяч зразків біоматеріалу ПЛР-методом.

А методом імуноферментного аналізу зроблено близько 10,5 тисяч тестів.

У чому відмінність між ПЛР-тестами та ІФА-тестами? Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.



Крім цього, аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Також Віталій Кличко розповів, що Київська міська рада внесла зміни до міської цільової програми "Здоров’я киян". Відтак це має забезпечити комунальні медзаклади витратними матеріалами, а співробітників – додатковими виплатами.​

Мовиться про виплату безповоротної грошової допомоги лаборантам, біологам, біохімікам, які стикаються в роботі, зокрема, із COVID-19.

"Тепер вони, як і лікарі, отримуватимуть щомісяця з бюджету міста фіксовану суму доплати – 4 тисячі гривень. До цього вони такої допомоги не отримували", – повідомив мер Києва.

COVID-19 у Києві: що відомо

Загалом, від початку пандемії у столиці зафіксували 8 241 випадок інфікування коронавірусом. За минулу добу у Києві виявили 110 нових хворих на COVID-19, зокрема інфікувалися 4 медики.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 28. У Деснянському – 16, Дніпровському – 11 випадків.

Одужали від коронавірусу – 2 941 людина.