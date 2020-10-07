Голова медичної комісії Києва Олег Гелевей повідомив, що декілька лікарень вже "під зав'язку" заповнені інфікованими коронавірусною інфекцією.

Олег Гелевей розповів, що у столичних лікарнях від коронавірусу лікуються 1 587 хворих, повідомляє УНІАН.

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Він повідомив, що через постійний приріст людей планують долучити додаткові медзаклади.

Є медзаклади, які під зав’язку заповнені хворими. Це – Олександрівська лікарня, 4 лікарня. Ми додатково відкрили 8 лікарню для прийому хворих – це 400 ліжок, і вона вже майже вся заповнена,

– розповів Гелевей.

За словами Гелевея, у місті вже починаються проблеми з розміщенням хворих. Для таких пацієнтів у Києві було підготовано 2 268 ліжок. Тривалий час Київ перебував на межі 50% заповненості лікарень, але нині вона була перейдена.

Сьогодні у нас 19 медзакладів залучені до прийому хворих з коронавірусною інфекцією. Якщо такі тенденції будуть продовжуватись, то цього, явно, не вистачає. І ми хочемо залучити зараз ще двадцятий медичний заклад, це, зокрема, 12-ту лікарню,

– додав голова медкомісії Києва.

Він додав, що у випадку критичної ситуації медкомісія розглядає можливість залучити потужності медзакладів Академії медичних наук. Голова медичної академії пан Цимбалюк повідомив, що вони готові віддати мінімум 500 ліжок. "І там можна розробляти нові методики лікування коронавірусної інфекції, бо в цих закладах зібрана еліта медичної науки" – заявив Гелевей.