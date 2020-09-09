У столиці лікарні для хворих на коронавірус заповнені на 52 відсотки. У разі необхідності Київ може перепрофілювати відділення в інших медзакладах, якщо збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він також показав відео з міської лікарні №4, яка є однією з опорних для лікування людей, в яких виявили коронавірус.

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Мер Києва зазначив, що в цій лікарні хворих значно більше. Зокрема, в медзакладі зайняті майже 80% ліжок.

"Лікарня №4 заповнена майже на 80 відсотків. У ній є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА", – розповів він.

Загалом у лікарнях столиці з 1600 ліжок, готових для прийому хворих на коронавірус, в 16 медзакладах заповнені 52% місць.

У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19,

– зазначив Віталій Кличко.

Він також додав, що в Києві щодня зростає кількість нових хворих, які потребують госпіталізації. Переважна більшість пацієнтів – у віці від 30 до 60 років.

Коронавірус в Київській області: що відомо

Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 143 030 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. В Київській області станом на 9 вересня зафіксували коронавірус у 15 821 людини.