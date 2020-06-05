У Києві на коронавірус захворіла директорка столичної школи №197. Її вже госпіталізували до медзакладу, однак перед виявленням інфекції жінка контактувала з багатьма людьми. Зокрема, із директорами 3 шкіл, де будуть проводити ЗНО.

Про це під час свого традиційного брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

Тим часом Скасування ЗНО у Києві є незаконним, – Міністерство освіти

До департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директора столичної школи №197. Жінку госпіталізували. У її школі працюють майже 120 вчителів, керівників гуртків та інших працівників,

– зауважив мер.

Кличко додав: напередодні директорка відвідувала районне управління освіти, спілкувалась з керівниками 6 інших шкіл.

3 школи, що очолюють директори, які контактували з нею, є місцями проведення ЗНО. Наразі навчальні заклади перевіряють для встановлення кола контактних осіб. Усі вони мають перебувати на самоізоляції.

Спеціалізована школа №197 на мапі Києва:



Рекомендації щодо проведення ЗНО під час карантину / Інфографіка 24 каналу