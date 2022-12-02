В Китаї пом'якшують коронавірусні обмеження після масових протестів

У всьому Китаї ще більше послабили обмеження щодо COVID-19, пом’якшивши правила тестування та карантину. Це трапилося після загальнонаціональних протестів.

У зв’язку з заворушеннями в Китаї низка міст почали послаблювати обмеження щодо COVID, наприклад, відмовилися від вимог щодо щоденного масового тестування, що є частиною суворої політики Пекіна щодо нульового поширення коронавірусу.

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Водночас влада продовжує намагатися стримувати протести за допомогою посиленої безпеки на вулицях, повної онлайн-цензури та посиленого спостереження за населенням.

Гнів через найжорсткіші у світі обмеження викликав десятки протестів у більш ніж 20 містах за останні дні в демонстрації громадянської непокори.

Послаблення коронавірусних обмежень в Китаї

Починаючи з п’ятниці, південно-західний мегаполіс Ченду більше не вимагатиме свіжого негативного результату тесту для відвідування громадських місць або транспорту, ​​натомість вимагатимуть лише зелений код здоров’я, який підтверджує, що вони не подорожували до зони "високого ризику".

У Пекіні органи охорони здоров'я в четвер закликали лікарні не відмовляти в лікуванні людям без негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 48 годин. У січні у вагітної жінки в місті Сіань стався викидень після того, як їй відмовили в лікарні через відсутність ПЛР-тесту.

У Китаї сталася низка смертей після того, як лікування було відкладено через обмеження щодо COVID, зокрема нещодавня смерть чотиримісячної дитини, яка застрягла на карантині разом із батьком.

Ці випадки стали об’єднуючим фактором під час протестів, у популярному дописі в соцмережах були перелічені імена тих, хто помер через нібито недбалість, пов’язану з реакцією на пандемію. Багато інших міст дозволили ресторанам, торговим центрам і навіть школам знову відкриватися, що є явним відхиленням від попередніх жорстких правил карантину.

У північно-західному Урумчі, де пожежа забрала життя десяти людей, влада оголосила, що супермаркети, готелі, ресторани та гірськолижні курорти будуть поступово відкриватися.

Представники центрального уряду також повідомили про те, що можливе ширше пом’якшення політики нульової терпимості до COVID-19.