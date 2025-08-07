У південнокитайському місті Фошань розгорнулася масштабна кампанія із протидії чикунгунії – вірусному захворюванню, яке передається через укуси комарів. Воно потенційно загрожує поширитися по всьому Китаю.

Як повідомляє The New York Times, боротьба із вірусом нагадує справжню війну: солдати у захисних масках обробляють інсектицидами парки та вулиці, а для пошуку місць розмноження комарів містом літають дрони, пише 24 Канал.

Спалах вірусу Чикунгунья в Китаї

Окрім хімічних засобів, на допомогу прийшли й природні вороги – вчені випустили у природу "слонових комарів", чиї личинки поїдають личинок небезпечних комарів, а в міські водойми запустили тисячі риб, які теж харчуються комахами.

Хоча чикунгунья рідко призводить до смертельних випадків, вона може бути особливо небезпечною для людей похилого віку, новонароджених та тих, хто вже має хронічні захворювання. У більшості хворих симптоми послаблюються за тиждень, однак біль у суглобах може залишатися ще довго.

За останній місяць у Китаї зареєстрували майже 8 тисяч випадків зараження, переважно у Фошані, що стало наймасштабнішим спалахом із часу першого виявлення вірусу в країні у 2008 році. Стрімкому розмноженню комарів сприяють зміни клімату, які приносять теплішу і вологішу погоду.

Суворі заходи

В місті запроваджують суворі санітарні заходи: робітники біля входів у будівлі обприскують людей засобами від комарів, а співробітники в червоних жилетах обходять будинки, перевіряють наявність стоячої води і наказують позбуватися від неї.

За невиконання вимог можуть оштрафувати або навіть покарати за "перешкоджання профілактиці інфекційних захворювань", а деяким домогосподарствам вже відключили електроенергію за відмову співпрацювати.

У соціальних мережах мешканці скаржаться на жорсткий підхід – від них вимагають виливати воду навіть із мисок для домашніх тварин. У разі зараження людей відправляють на ізоляцію під москітними сітками, часто за власний рахунок.

Хоча крайні заходи на кшталт обов’язкового карантину поки не впроваджують, минулий досвід показує: якщо ситуація загостриться, Китай готовий посилити обмеження.

Глобальна проблема

Спалах вірусу привернув увагу і за межами країни. Американські Центри з контролю та профілактики захворювань уже видали попередження для туристів, що планують відвідати Гуандун: уникати укусів комарів і подбати про вакцинацію.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни вжити превентивних заходів, щоб запобігти поширенню хвороби – адже за останній рік у світі зафіксовано близько 240 тисяч випадків чикунгунії й 90 смертей, найбільше – у країнах Південної Америки. Європа та інші регіони також постраждали, що лише підкреслює глобальну небезпеку цієї інфекції.