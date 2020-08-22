У відділені інтенсивної терапії Обласної інфекційної лікарні є 12 пацієнтів з COVID-19. Кожен їх подих буквально залежить від кисневої траси або як її прозвали "траси життя".

До пандемії потреби в масштабній кисневій трасі не було. Спалах COVID-19 змусив інфекційні лікарні не тільки додати ліжка та розширити реанімації, а й збільшити кількість точок доступу до кисню. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"Раніше ми використовували 24 кисневих балони на місяць. Зараз вдень ми використовуємо понад 100 балонів. Ця киснева місткість, вона вкрай нам необхідна", – повідомив директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов.



Цистерни з киснем / Скриншот з відео

У Харкові інфекційну лікарню та диспансер радіаційного захисту "озброїли" киснем благодійники: змонтували трасу та придбали 2 цистерни. Вартість однієї місткості майже 25 тисяч євро. Схожу роботу проводять і в Дніпрі.

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"Ці малі місткості, які раніше вже були встановлені, їх ресурс вже був виснажений. Тому було потрібне додаткове обладнання", – додав куратор будівництва кисневих трас Максим Зеленський.