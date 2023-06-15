Кишкова паличка у водоймах на Херсонщині та Одещині: симптоми, лікування і профілактика

Після теракту на Каховській ГЕС, фахівці МОЗ попереджали про небезпеку забруднення водойм. Зокрема, у водах поблизу Херсонщини й Одещини може бути кишкова паличка. Деякі патогенні штами можуть викликати різні захворювання, кишкові інфекції.

Станом на 14 червня у Державній екологічній інспекції України запевнили, що наразі немає інформації про виявлення холерної та кишкової паличок. 24 Канал зібрав усе, що треба знати про шляхи передачі бактерії, які ризики становить інфікування і головне, – як уберегтись від кишкової палички в умовах, які виникли.

Увага Що таке холера: симптоми, лікування та профілактика смертельного захворювання

Що таке кишкова палчика

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), деякі патогенні штами E. coli можуть викликати кишкові інфекції, як от діарея, гострий гастроентерит, харчові отруєння та септичні ускладнення. Ці штами виробляють токсини, які можуть шкодити організму людини.

Кишкова паличка (Escherichia coli) – що це? Це бактерії, які відносяться до роду Escherichia і сімейства Enterobacteriaceae. Мікроорганізми мають високу стійкість, вони здатні жити місяцями в воді, ґрунті, фекаліях.

Кишкова паличка є одним з видів фекальних коліформних бактерій, які зазвичай зустрічаються в кишечнику тварин і людини. Наявність кишкової палички у воді є ознакою недавнього забруднення стічними водами або відходами тваринництва.

Бактерії швидко розмножуються в продуктах харчування, особливо в молоці, а тому споживання заражених кишковою паличкою продуктів викликає зараження і відповідно – розвиток інфекційно-запального захворювання.

Класифікація штамів

Кишкові палички бувають умовно-патогенні і патогенні. Вчені змогли виділити більше сотні патогенних штамів цієї бактерії. Ось деякі загальні класифікаційні категорії для штамів E. coli:

Нормальна флора ( коменсали ): більшість штамів E. coli є безшкідливими і знаходяться у кишечнику людини і тварин як частина нормальної флори. Вони виконують корисні функції, наприклад, допомагають у засвоєнні поживних речовин.

): більшість штамів E. coli є безшкідливими і знаходяться у кишечнику людини і тварин як частина нормальної флори. Вони виконують корисні функції, наприклад, допомагають у засвоєнні поживних речовин. Патогенні штами : деякі штами E. coli є патогенними і можуть викликати захворювання. Найвідоміший патогенний штам E. coli - O157:H7 – здатний виробляти веротоксин, який може спричинити гострий гастроентерит і навіть гемолітичний синдром сечі.

: деякі штами E. coli є патогенними і можуть викликати захворювання. Найвідоміший патогенний штам – здатний виробляти веротоксин, який може спричинити гострий гастроентерит і навіть гемолітичний синдром сечі. Інші патогенні штами: Крім O157:H7, існує кілька інших веротоксигенних штамів E. coli, таких як O26, O45, O103, O111, O121, O145 та низка інших, які також можуть спричиняти гастроентерит та ГСС.

та низка інших, які також можуть спричиняти гастроентерит та ГСС. Антибіотикорезистентні штами: деякі штами E. coli можуть набути резистентність до антибіотиків через мутації або придбати резистентні гени. Це створює проблеми в лікуванні інфекцій, оскільки ці штами можуть бути важко піддаються лікуванню.

Причини потрапляння в організм

Кишкова паличка існує і розмножується за умови температури навколишнього середовища на рівні 37 градусів. Виділяють 2 основні шляхи, через які інфекція може потрапити до вашого організму:

водний: через інфіковану воду;

харчовий: через продукти і страви з них, які були погано помиті, без термічної обробки, забруднені мікроорганізмами.

Контактно-побутовий шлях передачі (через брудні руки, іграшки, посуд, білизну тощо) зустрічається рідше.

Симптоми кишкової палички

Симптоми зараження кишковою паличкою можуть проявлятись по-різному, кожен клас патогенних бактерій може викликати різні стани. До загальних ознак розвитку в організмі патогенних кишкових паличок відносяться такі симптоми, як:

діарея, яка не минає кілька днів

болі в животі

блювота і нудота

метеоризм

втрата апетиту

неприємний запах з рота

головний біль

слабкість і сонливість

підвищена температура тіла

падіння артеріального тиску

Як діяти, якщо підозрюєте у себе кишкову інфекцію Передусім ви маєте запобігати зневодненню і втраті організмом солей. Відтак, дуже важливо: слідкувати за водно-сольовим балансом, пити багато води (чистої, якщо ви перебуваєте у місцевості, де ймовірне зараження води, обирайте бутильовану воду, або принаймні прокип'ятіть ту, яку маєте). Не зайвими будуть спеціальні розчини для регідратації та ентеросорбенти (допоможуть вивезти з організму токсини). Далі допомога симптоматична – є температура – прийміть жарознижувальні препарати, болить голова – знеболювальне. Однак, якщо ваш стан не покращується – обов'язково зверніться до лікаря.

Лікування кишкової палички

Іноді можна бути носієм інфекції без клінічних проявів. Людина, яка має кишкову інфекцію, може передавати хворобу від моменту інфікування і до моменту одужання.

Симптоми зазвичай з'являються на 2 – 4 день після інфікування, але можуть тривати до 8 днів. Більшість людей одужує без антибіотиків або іншого специфічного лікування через 5 – 10 днів.

Немає жодних доказів, що антибіотики можуть поліпшити перебіг хвороби. Скоріше, навпаки: вважається,що лікування антибіотиками може тільки спровокувати ускладнення з нирками. Найкраще у випадку інфікування – звернутись по медичну допомогу. Зараження E.coli (O157: H7) діагностується шляхом виявлення бактерій в калі.

Є групи людей, які схильні до більшого ризику інфікування кишковою паличкою. Мова про дітей у віці до 5 років, людей похилого віку, а також осіб, чиє здоров'я ослаблене (люди, які мають хронічні захворювання). Ці категорії людей мають вищі ризики важкого перебігу хвороби.

Наявність кишкових паличок в колодязі

Узагалі, якщо у вас є власний колодязь, слід щорічно проводити аналіз води, аби переконатися чи не перетнулися ґрунтові води колодязя з вигрібною ямою сусіда. В умовах підтоплень унаслідок підриву ГЕС, ризики інфікування води у колодязі – високі. Після того, як вода зійде, можна звернутися в сертифіковану лабораторію, щоб отримати інструкцію, як правильно відібрати воду на аналіз.

Як очистити воду

Наразі цим активно займаються у Державній екологічній інспекції України. Фахівці здійснюють відбір та проводять інструментально-лабораторні дослідження щодо наявності перевищень гранично-допустимих концентрацій хімічних речовин у водних об'єктах. І оперативно звітують про виявленні можливі відхилення від норм. Наразі вони запевнили, що ситуація контрольована.

Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які працюють у постраждалих регіонах.

У МОЗ запевнили, що на підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.

4 способи знезаразити воду:

Кип'ятіння: слід кип'ятити воду 10 хвилин, після чого дати їй відстоятись та обережно злити, не збовтуючи осад. Чим довше кип'ятити воду, тим більше патогенів буде знищено. Для зберігання кип'яченої води треба використовувати закриті місткості.

слід кип'ятити воду 10 хвилин, після чого дати їй відстоятись та обережно злити, не збовтуючи осад. Чим довше кип'ятити воду, тим більше патогенів буде знищено. Для зберігання кип'яченої води треба використовувати закриті місткості. Таблетки з активним хлором : тривалість очищення може тривати 30 – 60 хвилин. Таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.

: тривалість очищення може тривати 30 – 60 хвилин. Таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності. Йод : спиртовий розчин йоду можна використовувати як метод знезараження води у крайніх випадках. На літр води достатньо 3 – 4 краплі спиртового розчину йоду. За можливості профільтруйте воду через побутовий фільтр. Перш ніж пити, зачекайте годину. Вода може мати характерний смак.

: спиртовий розчин йоду можна використовувати як метод знезараження води у крайніх випадках. На літр води достатньо 3 – 4 краплі спиртового розчину йоду. За можливості профільтруйте воду через побутовий фільтр. Перш ніж пити, зачекайте годину. Вода може мати характерний смак. Активоване вугілля: допомагає прибрати неприємний запах води, домішки та шкідливі речовини. На літр води використовуйте 5 таблеток. Подрібнене вугілля слід загорнути в марлю або іншу тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду. Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 8 годин.

Профілактика кишкової палички

На відміну від інших, бактерія E.coli характерна стійкістю до холоду, кислому середовищі, посухи і високої концентрації солі.

Профілактичні дії для запобігання захворювань, які викликає кишкова паличка: