Кількість випадків гепатиту А у Вінниці зросла: в регіоні перевіряють воду та овочі

У Вінницькій області зросла кількість повідомлень про вірусний гепатит А – за минулу добу 10 нових випадків. Тим часом у лікарнях перебувають пів сотні людей.

Станом на вечір 3 листопада кількість повідомлень про вірусний гепатит A в регіоні зросла до 276. Лабораторно підтверджено 243 випадки.

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На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А

У лікарнях наразі залишаються 54 пацієнти. За даними Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА, загалом в області для пацієнтів з інфекційними хворобами виділено 338 ліжок.



Зросла кількість хворих на Гепатит А / Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб

В регіоні тривають перевірки

Тим часом Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує, що спалах захворювання досі не виявили. На наявність збудника інфекції перевіряють, зокрема, питну воду – зараз результати аналізів відповідають вимогам Державних санітарних норм.

Також здійснюється медичне спостереження за контактними особами у домашніх колах. Наразі обстежено 66 людей, які контактували з хворими, у 3 з них виявили імуноглобуліни М до вірусу гепатиту А, тобто антитіла.

Для того, щоб зупинити поширення інфекції, спеціалісти проводять лабораторні обстеження торговельних ринків "Привокзальний-1", "Привокзальний-2", "Вишенька", "Урожай", "Центральний", торговельного центру "Мир". Наразі всі результати негативні – тобто вірусу гепатиту А в овочах та фруктах не виявили.

Люди продовжують вакцинуватися

У регіоні проти вірусного гепатиту А вже вакцинувалися 586 людей, з яких: 538 медичних працівників та 48 контактних осіб, зокрема 6 дітей.