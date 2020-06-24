За минулу добу в Україні підтвердили 940 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксували 39 014 випадків зараження. Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я.

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За минулу добу виявлено 16 летальних випадків. Також 453 пацієнти змогли подолати хворобу та одужати.

Додамо, що на Львівщині вкотре підтверджено найбільшу в Україні кількість нових випадків – 203, 62 з них – мешканці Львова.

24 червня в Україні підтвердили 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.

Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.