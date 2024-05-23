Як навчитись контролювати свої сни

Існує кілька методів, які за постійної практики можуть допомогти контролювати сни чи навчитися усвідомленого сновидіння. Однак важко зрозуміти, наскільки ефективними можуть бути конкретні методи з огляду на ненадійний характер даних.

Експерименти показали, що методи контролю сну чи принаймні впливу нього працюють. Ми можемо виробити стратегію, щоб бачити конкретний сон, розв'язувати проблему або покласти край кошмару, що повторюється.

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Як контролювати сни

Експертка зі сну з Гарвардського університету Дейдра Баретт розповіла про те, які стратегії контролю снів працюють:

Якщо ви хочете розв'язувати проблему уві сні, потрібно подумати про неї перед сном, а якщо для неї можна створити образ, потрібно утримувати його в думках. Це можна пояснити двома режимами мислення: "розсіяним" та "сфокусованим". "Сфокусоване" – коли ми намагаємося активно вирішити завдання, а "розсіяне" – коли ми на якийсь час відкладаємо його, але мозок продовжує працювати над ним у фоновому режимі, іноді навіть уві сні. Важливо: просто подумати про проблему недостатньо, потрібно робити це активно, буквально посидіти та пошукати можливі рішення. Якщо ви хочете побачити уві сні людину, яку давно не бачили, можна використати аналогічний попередньому підхід: думки або візуальний образ. Звичайне фото може бути ідеальним тригером. Хоча цей метод ще нічого, звичайно, не гарантує. Однак якщо виходити з того, що під час сну мозок обробляє отриману за день інформацію, то побачити уві сні те, про що ти багато разів думав перед цим, цілком логічно. У випадку з кошмарами дослідники пропонують розробити альтернативний сценарій, який людина хоче бачити уві сні, заплющити очі та уявити це.

Як бачити усвідомлені сни

Основне визначення усвідомленого сновидіння – поки ви уві сні, ви усвідомлюєте той факт, що спите. За оцінками різних досліджень, близько половини людей у світі бачать усвідомлені сновидіння.

Набагато менше відомо про людей, які стверджують, що мають здатність контролювати свої сни. Дослідження усвідомлених сновидінь переважно спирається на самозвіти людей. Як свідомі сни, так і звичайні сни або кошмари дуже складно оцінити об'єктивно.

Дейдра Баретт радить перед сном повторювати собі: "Сьогодні вночі, коли я сплю, я хочу усвідомити, що я сплю". Також можна систематично перевіряти, чи дійсно ви не спите, протягом дня. Зрештою ви виявите, що робите це й уві сні, що може підвищити ймовірність усвідомлених сновидінь.

Можна усвідомити себе уві сні, визначивши щось, що зазвичай відрізняється від неспання. Наприклад, багато людей зауважують, що не можуть читати текст уві сні: якщо вони бачать текст, то він майже завжди спотворений, складається з ієрогліфів, не має сенсу чи нечіткий. Інші виявляють, що вимикачі світла та кнопки, які повинні вмикати та вимикати електроніку, не працюють уві сні.

Важко зрозуміти, наскільки ефективними можуть бути конкретні методи з огляду на ненадійний характер даних. Але дослідження було зосереджено на кількох конкретних методах, які, на думку учасників, працюють. Хоча краще ставитись до всього цього скептично.