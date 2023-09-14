На ремонті швидких наварили 13 мільйонів гривень: керівництво Київмедспецтрансу відсторонено

Керівника та заступника Комунальної організації "Київмедспецтранс", яких підозрюють у розкраданні 13 мільйонів гривень на "швидких", відсторонено від посад.

Саме їх підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 мільйонів гривень бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Дивіться також Все керівництво ВЛК: на Одещині викрили корупційну схему, яка шокує

Як працювала схема

Керівники комунальної організації, залучивши ще директорів 5 фірм, організували, як їм здавалося, безпрограшну схему привласнення бюджетних коштів, які виділялися КМДА для забезпечення запчастинами карет швидкої допомоги у місті Києві.

Схема працювала за принципом: свій – своєму, по своє. Підконтрольні підприємства отримували перемогу у тендерах та постачали автозапчастини комунальному об'єднанню за завищеними цінами.

Експертиза встановила, завищеними суттєво. Таким чином ділки "наварили" 13 мільйонів гривень. Зайві гроші осідали в кишенях.

Яка відповідальність загрожує "ділкам"

За клопотанням сторони обвинувачення судом застосовано запобіжний захід для керівника Київмедспецтрансу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень. Для заступника директора застава складає 1,7 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває, воно здійснюється за частиною 5 статті 191 – заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем організованою групою в особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану.