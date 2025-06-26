Вчені пояснили, як кава впливає на тривалість життя

Кофеїн відомий не лише як джерело бадьорості, а і як потенційний союзник у боротьбі зі старінням та віковими захворюваннями. Попри численні дослідження, довгий час залишалося загадкою, як саме кофеїн впливає на клітини і які механізми пов’язують його з генами та білками, що відповідають за живлення й стресостійкість.

Дослідники з Центру молекулярної біології клітини Лондонського університету королеви Марії зосередили увагу на ефекті кофеїну на дріжджі Schizosaccharomyces pombe, які за важливими клітинними функціями дивовижно схожі з людськими клітинами, пише 24 Канал з посиланням на Microbial Cell.

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Ще раніше ця наукова група виявила, що кофеїн може подовжувати життя клітин, впливаючи на білок TOR (Target of Rapamycin). Цей білок працює як своєрідний "біологічний перемикач", який визначає, коли клітинам потрібно рости, залежно від рівня енергії та поживних речовин. Варто зазначити, що такий механізм існує в живих організмах вже понад 500 мільйонів років.

"Датчик пального" наших клітин

Нове дослідження принесло несподівані відкриття: виявилося, що кофеїн активує не TOR напряму, а іншу важливу систему – АМФ-активовану протеїнкіназу (AMPK). Цей фермент, що зустрічається як у дріжджів, так і в людини, виконує роль внутрішнього "індикатора пального", допомагаючи клітині адаптуватися до змін енергетичного балансу.

Коли клітинам бракує енергії, AMPK запускає процеси пристосування і виживання. Ми з’ясували, що саме кофеїн сприяє активації цього захисного механізму,

– розповів провідний автор дослідження, біолог Харалампос (Бабіс) Ралліс.

Цікаво, що AMPK є також мішенню поширеного протидіабетичного препарату метформіну, який разом із рапаміцином активно досліджується як можливий засіб уповільнення старіння.

Довголіття у чашці кави

Експерименти з дріжджами показали: вплив кофеїну на AMPK відразу впливає на декілька ключових процесів – ріст клітин, відновленні ДНК і стійкості до стресу. Усі ці елементи тісно пов’язані зі старінням та розвитком захворювань.

Тож наступного разу, смакуючи каву, ви не просто додаєте собі енергії – можливо, й допомагаєте своїм клітинам краще справлятися зі старінням.