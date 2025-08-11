Вживання картоплі фрі всього тричі на тиждень може підвищити ризик розвитку діабету 2 типу на 20%.

Що відомо про дослідження?

Відповідні результати опублікували дослідники Гарвардської школи громадського здоров'я в журналі BMJ, спостерігаючи понад 205 000 осіб майже 40 років, інформує 24 Канал.

Важливо, що такі самі порції вареної, печеної або пюреподібної картоплі не мали значного впливу на ризик хвороби.

Чому такий вплив?

Фахівці пояснюють, що ризик пов'язаний не з самою картоплею, а зі способом її приготування: фрі обсмажують у фритюрі на оліях з насиченими або трансжирами, що сприяє інсулінорезистентності, надлишку калорій, запаленню та набору ваги.

Дослідники радять замінити фрі на цільнозернові продукти або навіть варену картоплю — це може знизити ризик діабету на 8–19%.

Водночас класичні способи приготування картоплі (варка, запікання, пюре) не збільшують ризик і забезпечують клітковину, калій і вітамін C.