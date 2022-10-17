У зіпсованій картоплі знайшли нову потужну протигрибкову речовину

Міжнародна група вчених отримала новий протигрибковий препарат із патогенних бактерій, які вражають картоплю. Ліки назвали соланіміцин.

Зростаюча загроза резистентності до антибіотиків спонукає вчених шукати альтернативні варіанти. Дослідники виявили новий протигрибковий препарат під назвою соланіміцин.

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Нова протигрибкова речовина

Патогенна бактерія Dickeya solani вперше була виявлена ​​15 років тому. На картоплі вона помітна як м'яка та мокра гнилизна. У попередній роботі дослідники виявили, що Dickeya solani виробляє антибіотик, який дуже активний проти багатьох грибкових патогенів рослин.

Ці попередні відкриття разом з аналізом геному бактерії свідчили про те, що бактреія може синтезувати додаткові антибіотики. Мікробіологи виявили, що коли вони заглушили гени, відповідальні за виробництво ооцидину, бактерія продовжувала мати протигрибкову активність. Це спостереження призвело до ідентифікації соланіміцину та генних кластерів, відповідальних за білки, які утворюють цю сполуку.

Дослідники виявили, що бактерія економно використовує сполуку, виробляючи її у відповідь на щільність клітин. Середовище з кислим рН, як у картоплі, також активує кластер гена соланіміцину.

Як можна застосовувати соланіміцин

Речовина ефективна проти широкого спектра грибків, які є небезпечними для сільськогосподарських культур. Але, що важливіше, воно діє проти грибка Candida albicans, який живе в організмі людини і за певних обставин може стати причиною інфекції. Чи допоможе цей засіб проти молочниці, говорити поки що рано. Потрібні подальші дослідження.