Карієс і інсульт: як захворювання зубів може призвести до смерті

У людей з нелікованим карієсом ризик розвитку геморагічного інсульту різко зростає. Вчені припускають, що цей взаємозв'язок може виникати через бактерію, яка сприяє розвитку карієсу.

Нове дослідження впливу карієсу

Попередні дослідження вказували на зв'язок між запаленням ясен та серцево-судинними захворюваннями. Відомо, що гінгівіт може сигналізувати про підвищений ризик інсульту. Також ураження зубів асоційоване із ризиком інфаркту міокарда та гіпертонії. Зв'язок карієсу з різними судинними патологіями досі мало вивчений.

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Нове дослідження ставило за мету заповнити ці прогалини у знаннях. Вчені проаналізували дані про 6500 людей, за якими вони спостерігали протягом 30 років. На початковому етапі дослідження ніхто з учасників не мав інсульту.

Карієс підвищує ризик інсульту

Протягом перших 15 років спостереження звʼязок між карієсом і геморагічним інсультом прослідковувався слабо, але під час другої половини дослідження в учасників з нелікованим карієсом ризик геморагічного інсульту збільшився в 4,5 раза в порівнянні з людьми без каріозних порожнин.

Геморагічний інсульт – це крововилив у мозок або під павутинну оболонку мозку. Він становить приблизно 13% від усіх випадків інсультів. Летальність при ньому значно вища, ніж за ішемічного інсульту.

Наші дослідження надають важливості питанню про те, як ми можемо запобігти найбільш небезпечним формам інсультів,

– розповів професор Саувік Сен з Університету Південної Кароліни, співавтор дослідження.

Бактерія Streptococcus mutans, головний мікроорганізм, пов'язаний з розвитком карієсу, може відповідати за негативні результати, отримані в цьому дослідженні. Але потрібно більше досліджень для підтвердження цих припущень.

У минулих наукових працях на тваринах роль Streptococcus mutans у крововиливах у мозок вже була доведена. Далі дослідники збираються досліджувати роль Streptococcus mutans у розвитку крововиливів у мозку людей.

Якщо це підтвердиться, то антибактеріальна терапія може стати новим методом профілактики цих судинних катастроф. Вони також планують з'ясувати, чи сприяє своєчасне лікування карієсу у профілактиці геморагічних інсультів.