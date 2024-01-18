Іспанія вперше обрала до парламенту депутатку із синдромом Дауна

В Іспанії до регіональної асамблеї Валенсії вперше обрали депутатку із синдромом Дауна. Це вважають прикладом "справжньої інклюзії".

Це перший випадок у світі, коли людина з генетичним розладом стала посадовицею європейського парламенту.

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Що відомо про політикиню

45-річна жінка займається політикою з 18 років, коли вона вступила до консервативної Народної партії Іспанії.

У травні минулого року жінка стала 12 номером у списку кандидатів, яких партія виставляла на регіональних виборах у Валенсії.

"Ласкаво просимо, Мар. Чудова новина для політики – подолання бар'єрів. Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок", – зазначив регіональний лідер Карлос Масон в соціальних мережах вітаючи Мар.

Мар хоче змін у парламенті

У коментарі The Guardian жінка сказала, що хоче, аби її сприймали через її особистість, а не через факт інвалідності.

Мар Гальсеран сподівається, що її присутність у регіональному парламенті допоможе зруйнувати багато упереджень, які продовжують існувати в суспільстві, особливо коли йдеться про людей з синдромом Дауна.