Мрія про довге та повноцінне життя об’єднує мільйони людей у всьому світі. Хоча середня тривалість життя невпинно зростає, питання про те, наскільки далеко ми можемо просунути цю межу, залишається відкритим.

Чи зможемо ми дожити до 125 років, а може й до 300? Сучасна наука не дає однозначної відповіді – вчені досі сперечаються, де проходить межа людських можливостей.

Як змінився середній вік за 200 років?

Ще два століття тому більшості людей було важко дожити хоча б до сорока. Сьогодні, за даними ВООЗ, діти, що народилися у 2015 році, можуть розраховувати в середньому на 71,4 року життя. При цьому жінки, як правило, живуть на кілька років довше за чоловіків.

Абсолютний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман – вона прожила 122 роки й пішла з життя у 1997 році. Цей результат досі вважається неперевершеною межею людських можливостей.

Чи зможуть люди жити до 125 років?

Оптимісти: 125 років – цілком реально

Група нідерландських дослідників, чия робота опублікована у журналі Nature, стверджує: ми здатні значно подовжити життя. Завдяки розвитку медицини, інноваціям (наприклад, новим типам вакцин, які не потребують особливих умов зберігання) та покращенню якості життя, вже до 2070 року середня тривалість життя може досягти 125 років. Причому, за прогнозами, жінки залишаться лідерками серед довгожителів.

На думку вчених, секрет успіху – турбота про здоров’я, правильне харчування, своєчасне лікування захворювань й розвиток біомедицини. І цілком можливо, що після 2070 року прогрес у цій сфері лише прискориться.

Скептики: біологічна межа існує

Втім, не всі поділяють такий оптимізм. Дослідження, опубліковане у Nature Aging, показує: темпи зростання тривалості життя сповільнилися, й без радикальних проривів у боротьбі з біологічним старінням подовжити цей показник буде надзвичайно складно.

Історія свідчить про наявність свого роду "скляної стелі" – максимального віку, якого можна досягти за нинішнього рівня технологій. Чи вдасться науці подолати цю межу – питання відкрите,

– розповів Професор молекулярного метаболізму Гарвардського університету Вільям Мейр.

Він зазначає, що у науки два шляхи: або збільшити кількість людей, які доживають до глибокої старості шляхом покращення якості життя, або змінити самі механізми старіння організму.

Що заважає нам жити довше?

Головні вороги довголіття:

Хронічні захворювання насамперед хвороби серця та онкологія.

Нестача фізичної активності та нездорове харчування.

Глобальні виклики: перенаселення, дефіцит ресурсів.

Висока смертність серед немовлят.

Шкідливі звички та фактори ризику, зокрема зв’язок між червоним м’ясом і розвитком раку.

Мейр упевнений: якщо медицина зосередиться не лише на лікуванні хвороб, а й на розумінні біологічних процесів старіння, більшість людей зможе без проблем долати 90-річний рубіж. Але чи доживе людство колись до 300 років? Вчений визнає: "Однозначної відповіді поки що немає".