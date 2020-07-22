Інтимна гігієна: якими засобами користуватися
Догляд за чистотою геніталій є важливою складовою здоров'я людини. Не обов'язково засіб має бути з поміткою "інтимний" і від популярних виробників, які ми можемо побачити на полицях супермаркетів. Як обрати ідеальний засіб для інтимної гігієни – читайте далі.
Багато засобів для інтимної гігієни, незважаючи на маркування "рекомендовані гінекологами", "гіпоалергенні", не завжди безпечні. Про це пише лікар-гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в інстаграмі.
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Навіть популярні розрекламовані засоби можуть містити речовини, що подразнюють, підсушують або ж викликають алергічні реакції. Ідеальний засіб для інтимної гігієни має бути з делікатним складом, адаптованим до фізіологічного pH.
Використовуйте засоби для гігієни не частіше 1-2 разів на добу, крім окремих випадків, коли це справді необхідно. Частіше миття може викликати подразнення,
– наголошує гінеколог.
Які складники бажано уникати в інтимних засобах
- парфумовані добавки
- ефірні масла
- подразнюючі поверхнево-активні речовини (лаурилсульфат натрію, лаурилсульфат амонію)
- антибактеріальні та антисептичні засоби, які вбивають перш за все сприятливі мікроорганізми (застосування можливе лише в певних клінічних ситуаціях за призначенням лікаря)
️Яким інгредієнтам слід надати перевагу (за умови відсутності алергічних реакцій)
- речовини, що регулюють pH (молочна кислота)
- пом’якшувальні та заспокійливі засоби (ромашка, овес, календула, гібіскус, мальва, лаванда)
- делікатні поверхнево-активні речовини, отримані з рослинних основ (із суфіксами -бетаїн, -глюкозид)
- очищуючі засоби (шавлія, сосна, евкаліпт або журавлина)️
Будь-який засіб для інтимної гігієни обов'язково треба змивати водою / Фото: Unsplash
Зауважимо, що ці засоби виключно для зовнішнього застосування. Будь-який засіб для інтимної гігієни потребує ретельного змивання водою.
Користуйтеся одноразовими м‘якими серветками, якщо це можливо. Якщо надаєте перевагу рушникам – краще мати окремий для інтимних зон і не забувати регулярно його змінювати,
– рекомендує Негрич.
Також лікар нагадала про те, що слід підмиватися у напрямку спереду назад і чистими руками.
"Оскільки різні губки – це джерело розповсюдження численних мікроорганізмів", – додала вона.