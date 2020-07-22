Догляд за чистотою геніталій є важливою складовою здоров'я людини. Не обов'язково засіб має бути з поміткою "інтимний" і від популярних виробників, які ми можемо побачити на полицях супермаркетів. Як обрати ідеальний засіб для інтимної гігієни – читайте далі.

Багато засобів для інтимної гігієни, незважаючи на маркування "рекомендовані гінекологами", "гіпоалергенні", не завжди безпечні. Про це пише лікар-гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в інстаграмі.

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Навіть популярні розрекламовані засоби можуть містити речовини, що подразнюють, підсушують або ж викликають алергічні реакції. Ідеальний засіб для інтимної гігієни має бути з делікатним складом, адаптованим до фізіологічного pH.

Використовуйте засоби для гігієни не частіше 1-2 разів на добу, крім окремих випадків, коли це справді необхідно. Частіше миття може викликати подразнення,

– наголошує гінеколог.

Які складники бажано уникати в інтимних засобах

парфумовані добавки

ефірні масла

подразнюючі поверхнево-активні речовини (лаурилсульфат натрію, лаурилсульфат амонію)

антибактеріальні та антисептичні засоби, які вбивають перш за все сприятливі мікроорганізми (застосування можливе лише в певних клінічних ситуаціях за призначенням лікаря)

️Яким інгредієнтам слід надати перевагу (за умови відсутності алергічних реакцій)

речовини, що регулюють pH (молочна кислота)

пом’якшувальні та заспокійливі засоби (ромашка, овес, календула, гібіскус, мальва, лаванда)

делікатні поверхнево-активні речовини, отримані з рослинних основ (із суфіксами -бетаїн, -глюкозид)

очищуючі засоби (шавлія, сосна, евкаліпт або журавлина)️



Будь-який засіб для інтимної гігієни обов'язково треба змивати водою / Фото: Unsplash

Зауважимо, що ці засоби виключно для зовнішнього застосування. Будь-який засіб для інтимної гігієни потребує ретельного змивання водою.

Користуйтеся одноразовими м‘якими серветками, якщо це можливо. Якщо надаєте перевагу рушникам – краще мати окремий для інтимних зон і не забувати регулярно його змінювати,

– рекомендує Негрич.

Також лікар нагадала про те, що слід підмиватися у напрямку спереду назад і чистими руками.

"Оскільки різні губки – це джерело розповсюдження численних мікроорганізмів", – додала вона.