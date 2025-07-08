Інтелект і мораль: чи є розумні люди принциповішими

Існує поширена думка: чим вищий інтелект людини, тим міцніші її моральні засади. Однак британські вчені вирішили піддати цей стереотип – і дійшли несподіваних висновків.

Вчені з Единбурзького університету вирішили з'ясувати, наскільки рівень інтелекту впливає на схильність людини дотримуватися моральних норм. Свої висновки вони опублікували в авторитетному журналі Intelligence, пише 24 Канал.

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Теорія моральних засад та її зв'язок з інтелектом

У дослідженні фахівці спиралися на Теорію моральних засад, згідно з якою моральні оцінки ґрунтуються на шести базових принципах. З них два пов'язані із захистом особистості (турбота та справедливість), а чотири з підтриманням суспільного порядку та ієрархії (пропорційність, лояльність, повага до авторитету та чистота – розуміння особистих кордонів та тілесної недоторканності).

Як з'ясували автори, люди з різними поглядами по-різному розставляють пріоритети серед цих засад. Ліберали частіше ставлять на перше місце захист особистості, а консерватори – принципи згуртованості та порядку.

Інтелект і моральні цінності

Щоб розібратися, наскільки інтелект пов'язаний із дотриманням тих чи інших моральних цінностів, британські вчені провели два масштабних опитування.

У першому експерименті 802 дорослих жителі Великобританії пройшли опитувальник з моральних засад, а частина з них потім склала тести на абстрактне мислення, аналіз числових закономірностей та вербальні здібності. У другому дослідженні 857 осіб за один сеанс оцінили і свої моральні принципи, і рівень когнітивних навичок.

Результати виявилися парадоксальними: чим вищі інтелектуальні показники, тим слабша підтримка всіх шести моральних засад. Особливо цей ефект був виражений у людей з хорошим вербальним мисленням: вони менше за інших схильні вважати "чистоту" (повагу до особистих кордонів та тілесної цілісності) важливою цінністю.

Чому розумні люди менш принципові

На думку фахівців, високоінтелектуальні люди частіше піддають моральні норми сумніву, аналізу та перегляду. Там, де більшість спирається на інтуїтивні, емоційні оцінки, розумні воліють раціональний підхід та критичне мислення. Можливо, вміння відсторонено розмірковувати допомагає їм не сліпо слідувати усталеним правилам, а шукати свій власний шлях.