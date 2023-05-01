На Волині виявили труп свині, інфікованої африканською чумою
Джерело:Ковельська районна адміністрація
На Волині вперше з 2020 року виявили випадок африканської чуми свиней. Труп дикої свині, зараженої африканською чумою, знайшли у лісі області.
На мертву інфіковану тварину під час обходу лісових угідь в урочищі "Зінькова" у Сьомаківському лісництві, що на Колельщині, натрапив єгер. Трапилося це 27 квітня.
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Чуму підтвердили експерти
Як розповів головний спеціаліст Ковельського районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Володимир Черемшук, після виявлення мертвої тварини фахівці провели розтин, а потім її труп захоронили. Також була проведена вимушена дезінфекція місця загибелі тварини.
Відібрані проби біоматеріалу від загиблої дикої свині перевірили фахівці Волинської міжрегіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Було встановлено діагноз африканська чума свиней,
– розповіли у Маневицькій селищній раді.
Прийняті рішення
На виявлення інфекції у дикої свині відреагувала районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через надзвичайну ситуацію природного характеру вона вирішила ввести в дію план заходів з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми свиней у дикій фауні лісового масиву.
Окрім введення плану в дію, начальник Ковельського районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Віктор Олексюк також повинен забезпечити проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Наразі в осередку спалаху інфекційної хвороби працює протиепізоотична комісія. Вона вживає заходів з локалізації та недопущення поширення збудника.
Чи загрожує африканська чума свиней людям
Варто зазначити, що у природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати не лише дикі свині, а й свійські тварини. При цьому, якщо інфікована тварина змогла перехворіти та вижити, то вона залишається пожиттєвим вірусоносієм.
Однак при цьому для людини африканська чума свиней не становить загрози.