Вкусив павук: у львів'янки розвинулась бактеріальна інфекція, яка може вимагати операції

У Львів'янки розвинулась бактеріальна інфекція унаслідок укусу павука. Вона потрапила до інфекційної лікарні з уже досить неприємними симптомами і наразі не ясно, чи вдасться уникнути операційного втручання.

Про випадок розповіли у Львівській обласній інфекційній лікарні. Зазначають, що минулого тижня до них звернулася по медичну допомогу 54-річна жінка, яку вдома вкусив павук. Пацієнтка тиждень намагалася лікуватися самостійно, але ставало дедалі гірше.

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Оглянувши місце укусу на лівій руці, медики зауважили, що воно почервоніло, набрякло. Очевидно, унаслідок укуса павука виникла бактеріальна інфекція.

Укус паука

Заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін розповів, що найімовірніше, жінку вкусив павук, бо у місці укусу є два місця проколу, а павуки мають два жала.

"На лівій руці вище ліктя утворився великий набряк, який перекинувся на передпліччя. На УЗД, яке зробили пацієнтці, видно зміни у м'яких тканинах, які характерні для вторинного бактеріального інфікування", – розповів інфекціоніст.

За його словами, жінці призначили протиалергічну терапію, нестероїдні протизапальні препарати і антибіотики та скерували до хірурга.

Можлива операція

Після консультації хірурга пацієнтці продовжили медикаментозне лікування. Зазначають, якщо за якийсь час не буде позитивних змін, доведеться проводити хірургічне втручання.

В інфекційні лікарні також розповіли, що цього року це перший випадок укусу павука в області. Та минулого року, у вересні був схожий випадок. Жінку вкусив павук, а на місці укусу виник некроз (змертвіння) м'яких тканин, які хірургам довелося висікти.



Минулорічний випадок укусу павука, який потребував операції / Фото ZAXID.NET

Сезон комах та кліщів

Лікарі нагадують, що з настанням тепла різко активізувалися комахи: кліщі, мушня, павуки. Людям радять захищатися від них. Зокрема, виїжджаючи на природу, одягати штани і шкарпетки, сорочки на довгий рукав, користуватися спеціальними засобами, а після повернення додому ретельно оглядати усіх членів родини і домашніх улюбленців.

При цьому, якщо уникнути укусу комах таки не вдалось, а на місці укусу виник великий набряк, слід негайно звернутися по допомогу до медиків. Це допоможе уникнути приєднання бактеріальної інфекції.