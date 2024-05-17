Після ухвалення змін: з якими хворобами очей визнають непридатним до служби
Після ухвалення закону про мобілізацію, в Україні скасовано статус обмежено придатних до військової служби. Відтепер ВЛК ухвалюватиме лише два висновки придатності до військової служби: придатний і непридатний.
Надалі усі чоловіки, які мали статус обмежено придатних, мають у термін 9 місяців повторно пройти комісію, яка визначить їх новий статус.
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Розповідаємо, з якими хворобами очей відтепер чоловіка визнаватимуть непридатним до військової служби.
Хвороби очей і непридатність
- виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, яке прогресує помутніння, дегенеративні зміни, рубці, катаракта, хвороби зорового нерва);
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- глаукома у важкій стадії на обох очах;
- стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;
- сліпота одного або обох очей;
- відсутність одного чи обох очних яблук.
Хвороби очей і придатність до служби
Натомість придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони вважаються люди, у яких:
- виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;
- різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;
- різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;
- будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;
- всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;
- зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;
- співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр;
- гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;
- гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.
Варто зазначити, що повністю придатними до проходження військової служби визнаються особи, в яких діагностовано:
- незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;
- офтальмогіпертензія на одному або обох очах;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;
- астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;
- дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.