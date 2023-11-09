Колір має значення: про які захворювання може свідчити наліт на язику

У нормі язик людини має блідо-рожевий відтінок. Він м'який і гнучкий, з добре видимими рівними складками та безліччю смакових сосочків. Однак час від часу ми можемо виявити на поверхні дивний наліт.

Періодично язик може змінювати свій колір, і це явище може мати як серйозні медичні причини, так і бути нешкідливим та тимчасовим. Важливо розібратися, коли варто звернутися до лікаря, і коли це явище, швидше за все, зникне саме по собі.

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Білий язик

Багато випадків білого нальоту на язику можна легко усунути чищенням язика м'якою зубною щіткою або спеціальним скребком. Обмеження споживання гарячої їжі та напоїв, які можуть викликати подразнення, також може допомогти.

Але білий наліт іноді може бути ознакою грибкової інфекції – кандидозу (молочниця у роті). При цьому на язику можуть з'явитися білі плями, які супроводжуються свербежем та дискомфортом.

Потрібно звернутися до лікаря, якщо у вас є такі симптоми:

Біль чи свербіж у роті, які не проходять чи посилюються з часом.

Наявність білих опуклих плям на язику, внутрішній стороні щік або яснах, які не зникають під час чищення або розтирання.

Біла пляма в роті не зникла протягом двох тижнів.

У деяких випадках білий наліт може свідчити про більш серйозні проблеми, такі як лейкоплакія (патологія слизової оболонки) або плоский червоний лишай. Однак лише лікар може провести точний діагноз та надати необхідне лікування.

Червоний язик

Яскраво-червоний язик може бути ознакою різних медичних станів, включаючи анемію. При цьому анемія розвивається через брак вітаміну B12, що призводить до зниження кількості еритроцитів у крові. Крім цього виникає діарея або закреп, слабкість, запаморочення при фізичному навантаженні, втрата апетиту, блідість шкіри та кровотеча ясен.

Крім анемії, червоний язик може виникати:

Скарлатини, яка починається з білого нальоту, яка потім відшаровується, залишаючи малиновий язик.

Хвороби Кавасакі, особливо у дітей.

Дефіциту вітаміну B3, або пелагри, з характерною класичною тріадою симптомів, включаючи діарею, дерматит та деменцію.

Жовтий язик

Язик також може набувати жовто-коричневого відтінку, особливо якщо шкіра та білки очей також жовтіють, це може бути ознакою жовтяниці.

Чорний язик

Цікаво, що іноді язик може стати чорним після прийому певних ліків, таких як тетрациклін, деяких антидепресантів та інгібіторів протонної помпи. Чорний язик також може бути пов'язана з рідкісною хворобою Адісона або недостатністю надниркових залоз, що супроводжується потемнінням шкіри, нудотою, блюванням, болями в животі, м'язах і суглобах, і тягою до солі.

Ще язик може стати чорним і "волохатим", і це не небезпечно. Таке буває через надмірний ріст мертвих клітин шкіри – сосочки язика стають довгими, бактерії, дріжджі, їжа і тютюн скупчуються на і забарвлюють їх. Якщо дотримуватися гігієни ротової порожнини, це швидко мине.