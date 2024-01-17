Хвороба Х: спростовуємо страхітливі фейки про нову пандемію

Російські ресурси вигадують нові теорії змов щодо хвороби Х, стверджуючи, що ВООЗ збирається її поширити, аби знищити населення Землі, а розроблена вакцина замість полегшення призведе до "спеціальних" наслідків.

Брехня про хворобу Х

Кремлівські телеграм-канали та псевдоексперти активно обговорюють невідому хворобу Х, яку нібито готуються поширити "глобалісти" через Всесвітню організацію охорони здоров'я для "знищення" населення Землі.

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У деяких країнах уже навіть готова вакцина, яка матиме "спеціальні" наслідки. Аби буцімто попередити людей про запуск хвороби, "глобалісти" проведуть Всесвітній економічний форум у Давосі 17 січня 2024 року.

Як насправді

Це чергова вигадка конспірологів, яка не підкріплена жодними фактами, а будується лише навколо наративу про "глобалістів", які начебто хочуть знищити планету. Росіяни повторюють міф про "небезпечний Захід", який намагається організувати "цифровий табір", хоча не згадують про власні воєнні злочини в Україні та окупацію територій інших держав.

У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликала понад 300 вчених. Вони мали розглянути докази щодо 25 сімейств вірусів і хвороб, зокрема й хвороби Х, яка може перерости у світову епідемію. Тож 17 січня 2023 року на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі вирішили обговорити підготовку до цієї невідомої хвороби Х.

Що відомо про хворобу Х

Сама ж хвороба Х – це умовна назва небезпечного патогену, який у майбутньому може спричинити нову епідемію. Проте зараз він невідомий для людей. Про хворобу Х вперше згадали ще у 2018 році. Тоді у своєму другому щорічному огляді ВООЗ опублікувала список вірусів, які можуть спричинити епідемію. В останньому переліку названі такі загрозливі хвороби: COVID-19, віруси Ебола та Марбург, лихоманка Ласса, хвороба X тощо.

Виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Раян зазначав, що розробка контрзаходів проти вище згаданих 25 патогенів та вірусів важлива для швидкої та ефективної відповіді на епідемію та пандемію. Він нагадав про схожі дослідження щодо COVID-19, які дозволили в рекордні терміни розробити вакцину.

До того ж нові спалахи хвороб неминучі. Вони виникають унаслідок інфекції, що передається від людини до людини, від тварини до людини. Також на нові спалахи впливають екологічні фактори: харчування, клімат, вода тощо. До прикладу, холера, інфекційне захворювання, виникає після вживання заражених харчових продуктів або води та передається від людини до людини. Спалах деяких хвороб може виникнути й після отруєння хімічними речовинами чи радіоактивними матеріалами.

Програма ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я співпрацює з державами-членами, аби вчасно реагувати на такі спалахи та запобігати пандеміям. Україна також співпрацює з партнерами для запобігання поширенню вірусів. Базовою стратегією в Україні та світі є програма "єдиного здоров’я". Тобто коли системи охорони здоровʼя враховують ризики для людей, тварин, довкілля і регулярно обмінюються інформацією і синхронно реагують на можливі загрози.

Однак це не означає, що "глобалісти" готуються поширити новий вірус проти людства. Навпаки, ВООЗ та міністерства охорони здоров’я інших країн намагаються запобігти поширенню смертоносних вірусів.