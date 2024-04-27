Пестициди впливають на розвиток хвороби Паркінсона, але не на всіх людей: у чому суть

Довготривалий вплив пестицидів може впливати на ризик виникнення хвороби Паркінсона. Причому є люди, які здатні відчувати цей вплив, а є ті, що не піддаються впливу.

Наразі науковці змогли пояснити, чому саме так відбувається. І виявилось, що справа у генах. Дослідження представили вчені з Каліфорнії, результати уже опублікували в науковому журналі Nature.

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Деталі дослідження

В експерименті взяли участь 800 каліфорнійців, які мають хворобу Паркінсона. Ці люди упродовж багатьох років (не менше 10) до початку захворювання контактували з десятьма пестицидами, які використовували на бавовняних плантаціях.

У ході аналізу дослідники вивчали генетичний матеріал учасників і шукали у них різні мутації, пов'язані з функціонуванням лізосом, які пов'язують із розвитком хвороби Паркінсона.

Виявилось, що більше варіантів цих генів було у пацієнтів з важкою формою недуги, які також зазнали більшого впливу пестицидів.

"Ці мутації негативно впливають на білкову функцію, а це свідчить про те, що порушення роботи лізосом у поєднанні з впливом пестицидів може провокувати розвиток хвороби Паркінсона", – ідеться у дослідженні.

Вплив пестицидів на хворобу Паркінсона: що відомо

! Ці результати показують, що у людей з цими мутаціями генів довготривалий контакт з пестицидами може призвести до накопичення токсичних сполук через змінену здатність клітин розщеплювати пошкоджені білки – при автофагії. Ймовірно,

Попередні дослідження уже вказували вченим, що порушення автофагії може призвести до накопичення білка – альфа-синуклеїна, який міститься у мозку та нейронах.

Коли альфа-синуклеїн накопичується, він утворює згустки, які називаються тільцями Леві. Їхню наявність вважають однією із ознак хвороби Паркінсона.

Нове дослідження підтвердило, що хвороба виникає через незначні зміни в генах, пов'язані з порушенням роботи лізосом.

Чи завжди пестициди небезпечні

У повсякденному житті ці зміни не мають впливу особливо, та при стресі, чи під впливом певних пестицидів, вони можуть дати збій. А з часом – призвести до розвитку хвороби.

Учені зазначають, що специфічна взаємодія між пестицидами та генами потребує ретельного вивчення. Зокрема науці ще належить з'ясувати, чи існують інші генні мутації, які підвищують ризики розвитку недуги, та як пестициди можуть впливати на людей, у яких вони уже наявні.