Хурма: чи справді вона небезпечна для шлунку

Хурма – найчастіший компонент різних дієт. Її люблять і ті, хто худне, і просто прихильники здорового харчування. І не дарма. Вона дійсно має безліч корисних властивостей.

Корисні властивості хурми

Насамперед у хурмі міститься велика кількість особливої ​​речовини – бета-криптоксантину. Це попередник вітаміну А, тому вживання хурми корисне для здоров'я очей, шкіри та слизових оболонок. Крім того, цей вітамін бере участь у формуванні імунної відповіді і має антиоксидантну властивість.

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Ще один важливий компонент у складі хурми – вітамін С. Одна ягода забезпечує майже 20% від денної норми. Тому хурма підтримує імунітет, покращує засвоєння заліза та бере участь в утворенні колагену.

Хурма – багате джерело калію, кальцію, фосфору та клітковини. Вміст останньої в одній ягоді досить великий – близько 20% від добової норми. Отже, хурма допомагає знижувати рівень холестерину, чим забезпечує здоров'я судин, і сприяє виведенню продуктів обміну з організму.

Коли хурма може нашкодити

Попри велику кількість корисних сполук, в хурмі є речовини, які за особливих обставин можуть завдавати шкоди організму людини. Це таніни. Вони містяться в багатьох продуктах, наприклад, у чаї, каштанах, горіхах, шкірці винограду, і надають характерної терпкості. У хурмі є особливий танін – шибуол. В основному він міститься в шкірці та м'якоті незрілих плодів. Саме він надає ягоді терпкий смак.

Потенційна небезпека полягає в тому, що при контакті шибуолу зі шлунковим соком може утворитися клейка грудка, до якої прилипають неперетравлені залишки їжі. Таке скупчення називається безоар. Причин утворення безоарів є чимало. Їх можуть провокувати і деякі ліки, і неперетравлювані частини фруктів та овочів, такі як шкірка та насіння.

Але через шибуол хурма стає винуватцем безоарів частіше, ніж інші ягоди та фрукти, тому для таких грудок, пов'язаних із хурмою, з'явилася навіть окрема назва – діоспіробезоари. Однак це не означає, що, з'ївши одну хурму, людина відразу отримає безоар. Вони виникають дуже рідко і найчастіше розвиваються за певних обставин.

В деяких випадках до формування діоспіробезоарів сприяє літній вік, цукровий діабет та захворювання шлунково-кишкового тракту (ЖКТ), наприклад, виразка шлунка. В інших – тривале вживання великої кількості ягід хурми, у тому числі незрілих. Також причиною можуть бути низька кислотність шлунка та погане пережовування їжі.

Алергії та харчова нестерпність

Для здорової людини хурма в раціоні корисна, але, як і з будь-яким продуктом, потрібно знати міру. Не варто їсти відразу багато ягід за раз, а для збереження здоров'я шлунка важливо вибирати стиглі плоди.