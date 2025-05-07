У статті, опублікованій у журналі Lancet Public Health, зазначено, що у 2021 році чоловіки частіше хворіли й помирали з 13 із 20 ключових причин, серед яких – COVID-19, дорожньо-транспортні пригоди, серцево-судинні та легеневі захворювання, а також хвороби печінки, передає 24 Канал.

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Чоловіки живуть менше

Попри те, що жінки в середньому живуть довше, протягом життя вони частіше страждають від різних хвороб. Серед них – проблеми з опорно-руховим апаратом, психічні розлади, болі в спині та мігрені.

Автори дослідження використали дані Глобального дослідження тягаря хвороб 2021 року, яке охопило 204 країни. Аналіз показав, що чоловіки в 1,45 раза частіше, ніж жінки, хворіли й помирали від COVID-19, особливо в країнах на південь від Сахари, у Латинській Америці та на Карибах.

Значний внесок у структуру чоловічої смертності продовжують робити серцеві захворювання, які трапляються у чоловіків також на 45% частіше.

З віком розрив у рівні здоров'я між статями стає більш вираженим, хоча деякі небезпеки, наприклад, травми внаслідок аварій, характерні переважно для молодих чоловіків віком 10 – 24 років.

Чому жінки живуть довше

Чоловіки, в середньому, живуть менше за жінок через поєднання біологічних та соціальних причин. До біологічних факторів належать генетика та відмінності в гормонах, що роблять чоловіків більш вразливими до певних захворювань.

Соціальні й поведінкові причини включають частіше вживання алкоголю та тютюну, ризиковану поведінку, роботу на небезпечних виробництвах і меншу увагу до власного здоров’я. Усе це разом зумовлює меншу середню тривалість життя чоловіків порівняно з жінками.

"Результати нашого дослідження підкреслюють специфічні й важливі проблеми, з якими стикаються чоловіки. До них належить передчасна смертність через травми, рак і хвороби серця. Необхідно впроваджувати національні стратегії для захисту чоловічого здоров’я, запобігаючи ризикам, пов’язаним зі способом життя, зокрема вживанням алкоголю та курінням", – прокоментувала провідна авторка дослідження Ведаваті Патвардхан із Каліфорнійського університету.