Коли постає питання про психологічну підтримку чи лікування, легко розгубитись серед різноманіття спеціалістів. Розгляньмо, хто є хто у світі ментального здоров’я – і чим відрізняється психолог від психіатра, психотерапевта чи психоаналітика.

Усі ці спеціалісти піклуються про ментальне здоров’я, але діють у різних площинах, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Психолог

Хто це:

Психолог – це фахівець із вищою освітою у сфері психології, який вивчає наші думки, почуття, поведінку та їхні причини. Психологи займаються вивченням закономірностей психіки в межах норми.

Де навчаються:

Щоб працювати психологом, необхідно здобути спеціалізовану освіту в університеті (бакалаврат, магістратура або спеціалізовані програми). Важливо: короткострокові курси без фундаментальної освіти дають лише ознайомлення, а не професійну підготовку.

Де працює:

Психолог-консультант допомагає людям у вирішенні особистих та робочих питань;

Педагог-психолог підтримує учнів у навчальних закладах, працює з особливими освітніми потребами;

Соціальний психолог спеціалізується на допомозі вразливим або малозахищеним групам.

Чим займається:

Психолог консультує, проводить тренінги, бере участь у розробці корпоративних чи освітніх програм, досліджує психіку людини. Однак психотерапевтичних технік у його базовій освіті немає – для цього потрібне додаткове навчання.

Психіатр

Хто це:

Психіатр – це лікар із вищою медичною освітою, який діагностує та лікує психічні розлади. Тільки психіатр має право призначати медикаменти.

Де навчаються:

Необхідно закінчити медичний університет (спеціалізація "лікувальна справа" чи "педіатрія"), потім пройти ординатуру з психіатрії.

Де працює:

Психіатр приймає пацієнтів амбулаторно або у стаціонарі. Його задача – визначити діагноз, підібрати лікування та стежити за динамікою психічного стану.

З чим працює:

Психіатри лікують широкий спектр розладів – від легких до серйозних, що впливають на соціальне життя. За статистикою ВООЗ, кожна восьма людина у світі стикається з психічними проблемами. Звертатися за допомогою – це нормально і важливо.

Психотерапевт

Хто це:

Психотерапевт – це спеціаліст, який володіє методами психотерапевтичної допомоги. Він допомагає стабілізувати емоційний стан, впоратися з труднощами та підвищити якість життя.

Де навчаються:

Психотерапевтом може стати психолог або психіатр, який пройшов додаткове навчання з психотерапії. У різних країнах вимоги можуть відрізнятись.

Де працює:

У психотерапії є багато напрямків: когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), EMDR, гештальт, психодинамічні практики та інші. Вибір методу залежить як від труднощів клієнта, так і від переконань спеціаліста.

З чим працює:

КПТ – коригує автоматичні думки та поведінку, ефективна при депресіях, тривожних і харчових розладах.

EMDR – допомагає при посттравматичних станах.

Психоаналітичні та психодинамічні підходи – пропрацьовують глибинні переживання.

Гештальт – фокус на "тут і зараз" і прийнятті себе.

Трансакційний аналіз – робота з різними "частинами" особистості.

Психоаналітик

Хто це:

Психоаналітик – фахівець, який працює у напрямку психоаналізу та психодинамічної терапії, зосереджуючись на глибинних, часто несвідомих конфліктах.

Де навчаються:

У нашій країні це зазвичай психологи чи лікарі з додатковим багаторічним навчанням у спеціальних інститутах.

Як працює:

Сеанси проходять кілька разів на тиждень і тривають роками. За цей час пацієнт поступово розкриває приховані переживання й патерни поведінки, часто пов’язані з дитинством.

З чим працює:

Психоаналіз допомагає розібратися у власній мотивації, знайти корені психологічних проблем, пропрацювати травми, фобії, ідентичність, проблеми у стосунках та навіть психосоматичні стани. Часто для вирішення окремих розладів сучасні психотерапевтичні методи (як КПТ) ефективніші.

Отже, психолог досліджує та допомагає в межах норми, психіатр лікує розлади та може призначати ліки, психотерапевт працює з емоційними труднощами за допомогою різних методів, а психоаналітик – допомагає пропрацювати глибинні внутрішні конфлікти.