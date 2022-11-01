Що таке демісексуальність та які її ознаки

Демісексуальність – це один із видів сексуальної орієнтації. У таких людей потяг до партнера виникає лише після формування міцного емоційного зв'язку.

Це означає, що близька людина, яка була поряд довгий час, може здаватися демісексуалам сексуальнішою, ніж загальноприйнятий секс-символ з голлівудською посмішкою і шістьма кубиками преса.

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Хто такі демісексуали

Емоційний зв'язок не гарантує виникнення потягу, але без нього сексуального інтересу точно не буде. При цьому такий зв'язок може бути не лише з романтичним підтекстом, а й із дружнім. Наприклад, демісексуалів може фізично тягнути до друга чи подруги через кілька років міцної дружби. Іноді демісексуалів помилково зараховують до асексуалів через низьке лібідо. Однак, на відміну від перших, яким для розпалювання потягу потрібна емоційний зв'язок, а в інших інтерес до сексу зовсім відсутній. І це теж нормально.

Ознаки демісексуальності

Чітких критеріїв щодо визначення демісексуальності не існує, але можна спробувати поставити собі кілька питань, щоб краще розуміти свою орієнтацію: Чи відчуваю я сексуальний потяг? Наскільки сильно та як часто?

До кого у мене є сексуальний потяг? Які відчуття викликають у мене ці люди?

Чи відчуваю я сексуальний потяг до незнайомих людей?

Чи важливо для мене відчувати потяг, щоб піти з людиною на побачення? Правильної відповіді на ці питання немає, але вони допоможуть краще зрозуміти себе. Але науковці виділили кілька ознак, які характерні для демісексуальних жінок та чоловіків: їхні романтичні стосунки, як правило, починаються із дружби;

чим довше вони знають людину, тим сильніше вона приваблює їх як сексуальний партнер;

потрібно деякий час, щоб виникла думка про секс із людиною, навіть за наявності сильної симпатії;

секс немає великого значення, особливо за відсутності відносин.

Яке місце займає секс

Для демісексуалів секс у відносинах менш важливий, ніж для інших людей, але це не означає, що вони є прихильниками повної відмови від нього. Одні можуть не вступати в сексуальні стосунки, інші ж насолоджуються близькістю.

Також є категорія демісексуалів із нейтральним ставленням до статевих контактів. Секс для них не противний, але вони не фанатіють від нього. Причини вступити в близькість для них можуть бути різними: зробити приємне партнерові, цікавість, соціальні очікування, бажання завести дитину.