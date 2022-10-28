Хто більше хоче сексу – жінки чи чоловіки

Можливо, це нікого не здивує, але нове дослідження показали, що чоловіки дійсно мають набагато сильніший статевий потяг, ніж жінки.

Нове дослідження сексуальності

Переглянувши понад 200 досліджень, дослідники виявили, що чоловіки постійно повідомляють про сильніший сексуальний потяг. Загалом огляд показав, що чоловіки кажуть, що витрачають значно більше часу на роздуми про секс, фантазування про секс, відчувають сексуальне бажання та мастурбують, ніж жінки.

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Що нас здивувало, це те, що результати були однаковими для різних країн, вікових груп, етнічної приналежності чи сексуальної орієнтації. Чоловіки, які мають вищий сексуальний потяг, ніж жінки, здається досить універсальною психологічною закономірністю,

– розповів автор дослідження Джуліус Франкенбах.

Чоловіки можуть перебільшувати

Але вчені невпевнені, що люди, коли обговорюють власні сексуальні схильності, завжди чесні. Та знайшли деякі докази таких неточних відповідей.

Наприклад, чоловіки повідомили, що мали більше сексуальних партнерів, ніж жінки, що, за простою логікою, майже неможливо. Однак вчені дійшли висновку, що ця упередженість відповідей була відносно невеликою та не могла пояснити всі гендерні відмінності статевого потягу, який вони спостерігали.

Деякі жінки люблять секс більше за чоловіків

Також дослідники вказали на винятки з правил: від 24% до 29% жінок мають більший сексуальний потяг, ніж "середній" чоловік. Таким чином, хоча в середньому чоловіки можуть мати сильніший статевий потяг, ніж жінки, є багато жінок, які люблять секс сильніше, ніж більшість чоловіків.