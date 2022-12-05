Знайшли простий спосіб зменшити ризик діабету та гіпертонії

У учасників дослідження, які робили найбільшу кількість кроків на день, ризик цукрового діабету був нижчим на 43%, а гіпертонії – на 31% порівняно з тими, хто ходив менше.

Чим більше кроків на день проходять люди в середньому віці, тим рідше у них діагностують гіпертонію та цукровий діабет. Про це свідчить дослідження, яке було представлене на конференції "Епідеміологія та профілактика" Американської кардіологічної асоціації.

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Зменшення ризику гіпертонії та діабету

У учасників дослідження, які робили найбільшу кількість кроків на день, ризик цукрового діабету був нижчим на 43%, а гіпертонії – на 31% порівняно з тими, хто мало рухався.

Ходьба – широко доступна форма фізичної активності, і кількість кроків на день – простий показник і мотиваційний фактор, який зрозумілий більшості людей,

– розповіла Аманда Ралуч доцент Массачусетського університету, автор дослідження.

Профілактика ожиріння у жінок

Крім того, у жінок, які брали участь у дослідженні, кожні додаткові 1000 кроків на день знижували ризик ожиріння на 13%. У учасниць, які робили максимальну кількість кроків, воно розвивалося на 61% рідше, ніж у тих, хто робив їх найменше. Але для чоловіків такого зв'язку виявили.

Результати дослідження базувалися на даних 1923 учасників національного дослідження ризику розвитку звуження коронарних артерій у молодих людей, під час якого чоловіки та жінки носили акселерометри принаймні 10 годин на день протягом мінімум чотирьох днів.