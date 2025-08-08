Медики на Закарпатті врятували зір 3-річному хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм. Зір дитини відновився на 100%.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Що відомо про стан хлопчика, який заклеїв собі очі суперклеєм?

Ситуація сталася 1 серпня. Ввечері 3-річного хлопчика "швидкою" доставили до офтальмологічного відділення лікарні у критичному стані. Дитина випадково заклеїла собі очі суперклеєм.

На момент госпіталізації повіки були повністю злиплі, хлопчик не міг відкрити очі. У нього був виражений больовий синдром, ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви та рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору.

Медики провели делікатне очищення повік та слизових оболонок від залишків клею, призначили дитині інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапії.

Впродовж кількох днів хлопчик перебував під постійним наглядом медичного персоналу. Завдяки вчасному реагуванню та професійним діям лікарів, вдалося уникнути ускладнень. Зір дитини відновився на 100%,

– ідеться в повідомленні.

У лікарні запевняють, що у світовій медичній практиці подібних інцидентів зафіксовано лише 53, з них 30 – у дітей.

"Ми закликаємо батьків бути особливо уважними вдома: зберігати побутову хімію, суперклей та інші небезпечні речовини у недоступних для дітей місцях. Навіть кілька секунд необережності можуть коштувати дитині здоров’я", – наголошують медики.