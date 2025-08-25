Інцидент стався у 2020 році в приватній урологічній клініці. Пацієнт вже мав дві подібні операції, тому штучний імплантат встиг зростися з еректильною тканиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Korea JoongAng Daily

Операція зі збільшення члена стала трагедією для пацієнта

Попри це, лікар не попередив чоловіка про високі ризики ускладнень, включаючи еректильну дисфункцію, урологічні проблеми та інші небезпечні наслідки, про що йдеться у вироку суду.

Прокуратура повідомила, що під час операції хірург продовжив розсічення попри серйозні зрощення, в результаті чого порушив цілісність майже всієї еректильної тканини та уретри.

У суді лікар стверджував, що ризик повного пошкодження уретри був малоймовірний, та наполягав, що про серйозність можливих ускладнень не зобов’язаний був повідомляти. Проте суд став на бік потерпілого.

Рішення суду

У рішенні підкреслюється, що операційне втручання потрібно було припинити при виявленні складних зрощень, а замість агресивних дій лікар мав оцінити можливість накладення швів, щоб уникнути тяжких травм. Крім того, з'ясувалося, що інформована згода пацієнта не містила важливих попереджень про всі потенційні ризики. Лікар не виконав свого обов’язку щодо повного та доступного роз’яснення можливих наслідків.

Постраждалий чоловік наразі страждає від тяжких порушень сечовипускання та втрати сексуальної функції, що стало джерелом глибокої психологічної травми.

Слід зазначити, що лікар самостійно перевіз пацієнта до спеціалізованої клініки після інциденту та сплатив частину витрат на лікування. У січні 2024 року Східний окружний суд Сеула зобов’язав лікаря виплатити загалом 24,63 мільйона вон як відшкодування. Однак медик подав апеляцію на це рішення.