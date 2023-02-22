Схуднення і не тільки: як гормон вагітності почали використовувати не за призначенням

Вагітність – це складний процес, який призводить до значних гормональних змін у жінки. Важливе значення для формування плоду має хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ). Але його спробували використати не за призначенням. Що з цього вийшло, читайте в нашому матеріалі.

Цей гормон використовують бодибілдери, його пропонують в клініках для схуднення. Але недоброчесна реклама зрештою призвела до того, що деякі промоутери цих "чудо-ліків" потрапили до в'язниці.

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Що таке хоріонічний гонадотропін людини

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) – це гормон, який виробляється клітинами, що ростуть навколо ембріона і формують плаценту. На ранніх термінах вагітності саме ХГЛ зупиняє менструацію. Це спонукає жовте тіло (залишки фолікула в яєчнику, який вивільнив запліднену яйцеклітину) вивільняти прогестерон. А прогестерон дає сигнал матці підтримувати плід.

Саме тому ХГЛ використовують для виявлення вагітності. Це може бути аналіз крові чи сечі – аптечні тести, які показують дві смужки при вагітності, визначають наявність ХГЛ у сечі.

Існує й інший гормон із дуже схожою структурою. Він називається лютеїнізуючим та виробляється гіпофізом у чоловіків і у жінок. Лютеїнізуючий гормон викликає овуляцію та вироблення естрогену у жінок, а тестостерону з яєчок – у чоловіків. Саме це призвело до того, що деякі чоловіки почали застосовувати ХГЛ для стимулювання вироблення тестостерону.

Хоріонічний гонадотропін людини і тестостерон

Коли чоловіки приймають багато стероїдів, тіло перестає виробляти тестостерон. Тому деякі бодибілдери приймають ХГЛ разом зі стероїдами, щоб підтримувати виділення чоловічого гормону в організмі (а також для запобігання зменшення яєчок).

З цієї причини в деяких видах спорту ХГЛ вважають забороненою речовиною і перевіряють спортсменів на його наявність. Наприклад, учасників змагань з бейсболу, футболу та ММА дискваліфіковують, якщо тести показали високий рівень ХГЛ.

Хоріонічний гонадотропін людини для схуднення

Ще в 1954 році британський ендокринолог Альберт Сімеонс опублікував книгу під назвою "Фути та дюйми", в якій описав свої дослідження на вагітних індійських жінках і хлопчиках із надмірною вагою та проблемами гіпофіза. Він лікував ці обидві групи ХГЛ і помітив, що його піддослідні втрачають вагу. Тому Сімеонс зробив висновок, що гормон спалює зайвий жир, щоб захистити плід.

Після досліджень він провів широку кампанію на поширення своєї теорії і пропонував програми для схуднення, в які рекомендував ін'єкції ХГЛ разом із дуже низькокалорійною дієтою (500 калорій або менше порівняно із середньою рекомендацією у 2000 калорій).

Коли такі дієти набули популярності, втрутилося Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Там наполягли, щоб Сімеонс включив застереження про відсутність переконливих доказів того, що ХГЛ пришвидшує втрату ваги або допомагає зменшити апетит. Експерти наполягали, що люди втрачали вагу через брак калорій, а не гормон.

Остаточно неефективність ХГЛ підтвердили у 1995 році вчені з Нідерландів. Вони опублікували метааналіз усіх досліджень щодо зниження ваги за допомогою цього гормону.

Дослідники виявили, що:

Більшість досліджень ХГЛ для схуднення були неконтрольованими, тобто людей, які отримували гормон, не порівнювали з групою плацебо.

Більшість досліджень мали низьку якість (недостатня кількість осіб, забагато людей, які вибули з дослідження, недостатній опис деталей методу втручання, дослідники знали, хто отримував яке лікування).

З 24 досліджень лише 12 отримали оцінку вище 50 зі 100 балів за методологію. З цих 12 досліджень лише одне показало мінімальну користь ХГЛ.

І ці висновки мали б поховати цей метод лікування ожиріння, але, як часто буває, людська жадібність та віра в чудеса дала ХГЛ друге життя.

Нове життя ХГЛ

Кевін Трюдо почав працювати продавцем вживаних автомобілів, а потім був заарештований за фальсифікацію чеків і провів 2 роки у в’язниці на початку 90-х років. Коли він вийшов на волю, то почав самостійно видавати серію книг із великою кількістю шарлатанства, пов’язаного зі здоров’ям. Перша книга, випущена в 2004 році, називалася "Природні ліки: Вони не хочуть, щоб ви знали про це".

Продовження у 2007 році під назвою: "Ліки для схуднення: Вони не хочуть, щоб ви знали" було зосереджено на ХГЛ. Ця книга все ще доступна для продажу на Amazon з оцінкою 3,5 зірки.

Попри твердження, що дієти "просто дотримуватися", книга буквально адаптувала протокол доктора Сімеонса з 1960-х років, включаючи щоденні ін’єкції ХГЛ, при тому, що гормон не є легкодоступним препаратом і продається лише за рецептом.

Трюдо вже мав проблеми з Федеральною торговою комісією (FTC) з 2004 року. Він стверджував, що добавки кальцію можуть вилікувати серйозні захворювання, включаючи рак. Через це йому заборонили використовувати рекламу для продажу будь-яких продуктів, послуг або програм.

Тому у 2008 році Трюдо був змушений сплатити штраф у розмірі понад 37 мільйонів доларів – суму, яку заплатили споживачі, що дивилися рекламні ролики. Але він не зупинився і у 2014 році, коли продовжив зневажати заборони та відмовився платити штрафи, його засудили до 10 років ув'язнення.

Небезпека ХГЛ-дієти

Крім того, що така дієта не допомагає схуднути, вона може бути ще й дуже небезпечною для здоров'я. Перш за все організм не отримує достатньої кількості вітамінів, мінералів й електролітів, є ризик утворення каменів у жовчному міхурі та порушення серцебиття.

Також у дієти є й інші негативні наслідки: втома, дратівливість, неспокій, депресія, збільшення грудей у ​​хлопчиків і чоловіків, підвищений ризик утворення тромбів та закупорки кровоносних судин. Деякі дослідження пов'язують вживання ХГЛ зі збільшенням ризику раку.

Тому, якщо ви хочете схуднути, краще дотримуватися здорового харчування та регулярної фізичної активності. А якщо вам потрібна підтримка та допомога у цьому, зверніться до лікаря або дієтолога для отримання індивідуальних порад та рекомендацій.