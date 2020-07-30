У Херсонській області діагностували COVID-19 неякісними тестами: там всього 224 хворих, – СБУ
СБУ встановила, що у Херсонській області проводили тестування на коронавірус неякісними тест-системами. Чиновників, які закупили тести на понад 2 мільйони гривень, вже встановили.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
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Неякісні тести придбали чиновники
Відомо, що чиновники Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України закупили 35 тисяч одиниць тест-систем, які давали невірні результати аналізу. Дії чиновників завдали збитки бюджету на понад 2 мільйони гривень.
Використання неякісних тест-систем могло спотворити статистику щодо захворюваності на коронавірус по Херсонській області,
– йдеться в повідомленні СБУ.
Статистика хворих тепер неточна
Через це жителів Херсонщини, яких перевіряли неякісними тестами, повторно перевірили на коронавірус.
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
До слова, в Харківській області значно менше хворих, ніж у інших областях. Діагноз COVID-19 встановили всього 224 мешканцям Харківщини.
Головне про коронавірус в Україні
Від учора в Україні повідомили про 1197 нових хворих – наразі це новий антирекорд кількості виявлених випадків за добу.
За добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 виявили у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві.
Загалом в Україні виявлено вже понад 68,7 тисячі випадків COVID-19, з них 38 154 людей видужали, а 1673 – померли.