Herbalife Nutrition & фітнес-конвенція Nike: формула здорового способу життя

Тренд на здоровий спосіб життя – один з кращих трендів сучасності. Адже здорове покоління – це умова успішного розвитку людства. Тому, коли задля спільної мети об’єднуються справжні фанати своєї справи, результат не змушує себе чекати.

Прикладом такої співпраці є партнерство світового експерта на ринку продуктів збалансованого харчування Herbalife Nutrition та Міжнародної фітнес-конвенції Nike Training Club.

Herbalife Nutrition & світовий спорт

Участь Herbalife Nutrition у спортивних заходах втілились у глобальній соціальній програмі задля просування здорового та активного способу життя. Сьогодні в команді компанії – олімпійські зірки та провідні спортсмени світу. Адже вони, як ніхто інший, розуміють важливість збалансованого харчування для отримання бажаної фізичної форми та досягнення найвищих результатів.

Так, бренд виступає партнером з харчування понад 25 провідних футбольних клубів, зокрема "Шальке 04" (Німеччина), ПСВ (Нідерланди), "Лос-Анджелес Гелаксі" (США). Компанія підтримує понад 100 професійних спортсменів, серед них – один з найвідоміших футболістів світу Кріштіану Роналду, який нині виступає за італійський клуб "Ювентус" і збірну Португалії з футболу.

Окрім того, Herbalife Nutrition надає спонсорську допомогу понад 150 спортивним заходам міжнародного та регіонального масштабу. Тому очевидно, що компанія стала генеральним партнером наймасштабнішої фітнес-події в Україні – Конвенції Nike Training Club.

Захід, який об’єднує тисячі спортсменів

Міжнародна фітнес-конвенція Nike Training Club є найбільшою подією в українському фітнесі. Вже 22 роки захід збирає в одному місці топових зарубіжних та українських презентерів, щоб представити максимально інноваційні та популярні тенденції в сфері світового фітнесу. Тренери з багатьох країн демонструють і розповідають про спортивні тренди, проводять авторські майстер-класи та діляться світовим досвідом тренувань.

Щороку конвенція збирає понад 1,5 тисячі професійних фітнес-тренерів, власників фітнес-клубів та ентузіастів фітнес-руху з усієї країни. Програма заходу охоплює різні спортивні напрямки: функціональні тренування, степ, аеробіку, йогу, силові заняття та інші.

2020 рік вніс зміни в життя країни. Відповідно, і формат проведення конвенції трансформувався. Оскільки небезпека COVІD-19 не минула, аби не піддавати ризику здоров’я учасників, презентерів та працівників — конвенція в 2020 та 2021 рр. пройшла у digital форматі.

Тисячі учасників приєдналися до онлайн заходу, отримали заряд позитиву, нові знання та практики у сфері фітнесу.

Цьогоріч в рамках Nike Training Club, як і під час заходу в минулі роки, з майстер-класом виступив професійний фітнес-тренер, експерт Herbalife Nutrition Андрій Нестеров.

Активне заняття Андрій розпочав з рекомендації щодо підтримки водного балансу під час тренування: "Сьогодні зі мною буде гіпотонічний напій CR7 Drive*, який заряджатиме мене. Для того, щоб зробити своє тренування ще більш активним, рекомендую брати з собою гіпотонік. А також не забувайте перед заняттям перекуси".

CR7 Drive* – це гіпотонічний напій, розроблений Herbalife Nutrition у партнерстві з Кріштіану Роналду. Продукт збагачений вітамінами групи B, калієм, натрієм і магнієм – створений для відновлення водного балансу та сприяє підтриманню витривалості під час фізичних навантажень.

Захід проводиться на базі програми Nike Training Club, що об’єднує спортсменів з усього світу та дозволяє тренуватися в будь-який час і в будь-якому місці з допомогою мобільного додатку NTC. Тут понад 100 тренувань, програма мотивації та останні тенденції у сфері фітнесу у форматі 24/7.

Спільна мета

Вже впродовж 12 років Herbalife Nutrition спільно з Nike популяризує здоровий та активний спосіб життя поряд з принципами збалансованого харчування. І, як стверджують в Nike, ця співпраця невипадкова. Адже в основі партнерства лежать спільні цілі.

За словами представників Nike, "компанія дуже ретельно підходить до вибору партнерів, працює тільки з тими, хто поділяє цінності бренду. Рішення про колаборацію з Herbalife Nutrition – очевидне. Адже обидва бренди мають схожі філософії і цілі – допомагати спортсменам ставати сильнішими і покращувати результати. Працюючи разом, ми ставимо за мету розвивати напрямки фітнесу в Україні, допомагати розвиватися та прогресувати як професійним атлетам, так і любителям".

"Захід повністю виправдав очікування від співпраці, оскільки дозволив привернути увагу великої кількості прихильників активного способу життя до важливості збалансованого харчування. Особливо радує те, що все відбувається в прекрасній позитивній атмосфері, а це дозволяє учасникам відчувати себе справжньою командою однодумців. Партнерство компанії з конвенцією – це також чудова можливість для всіх бажаючих тримати себе в формі, познайомитися з нашими продуктами, якості яких приділяється особлива увага: ми пропонуємо високоякісну продукцію з науково доведеною ефективністю", – зазначають у Herbalife Nutrition.

Так, вже 12 років поспіль компанія забезпечує учасників заходу збалансованим харчуванням. Відвідувачі конвенції активно вживають добре знайомий українським любителям і професіоналам фітнесу бестселер Herbalife Nutrition – Протеїновий коктейль Формула 1. Про його популярність говорить той факт, що в середньому за два дні заходу випивається майже 6 тис. порцій шейку. Таку любов легко пояснити – для нормального функціонування організм повинен отримувати всі види поживних речовин: білки, жири, вуглеводи, вітаміни і макро- та мікроелементи. Всі ці складові присутні в ідеально збалансованій формулі коктейлю. А ще порція шейку готується всього дві хвилини та забезпечує відчуття ситості на кілька годин. І, звісно, він неймовірно смачний. Окрім того, Протеїновий коктейль Формула 1 протягом восьми років поспіль отримує першість на міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року".

Також учасники конвенції в перервах між насиченими майстер-класами із задоволенням відвідують станції харчування Herbalife Nutrition, щоб підкріпити сили продуктами спортивної лінії HERBALIFE24, які роблять тренування більш ефективними. Адже ці продукти – ідеально збалансоване харчування для професійних та непрофесійних спортсменів, яке задовольняє потреби до, під час і після тренування та спрямоване на досягнення найкращих результатів, незалежно від рівня підготовки.

Вся продукція компанії сертифікована відповідно до вимог законодавства у всіх країнах, де представлена. В Україні – це "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" та "Державне управління справами. Центр Превентивної медицини". Висококваліфіковані фахівці, сучасне обладнання та контроль на всіх виробничих етапах забезпечують відповідність продукції найсуворішим стандартам якості. У компанії прийнята концепція "Від посадженого насіння до продукту на вашому столі", в рамках якої продукція проходить 14 стадій перевірки. До її реалізації залучені 8 спеціальних лабораторій і 300 штатних співробітників із науковим ступенем.

Трансформація та розвиток

Кілька перших років партнерства, Herbalife Nutrition був представлений на заході двома станціями харчування та брендингом залів. Також відбувалися майстер-класи фітнес амбасадорів компанії та класичні пресконференції з залученням провідних спеціалістів Herbalife Nutrition.

Пізніше компанія розширила та наповнила креативом свою презентацію під час конвенції. Так, в 2014 році, окрім станцій харчування, була створена демозона з оригінальними дизайнерськими елементами. Захід відвідали зірки футболу – гравці ФК "Шахтар", партнером з харчування якого Herbalife Nutrition виступав протягом кількох років. Окрім того, учасниками конвенції стали кращі фітнес-орієнтовані Незалежні Партнери Herbalife Nutriton. Тим самим, продовжуючи власним прикладом втілення спільної цілі брендів.

Згодом компанія почала повністю стилізувати один із залів, формуючи масштабну демозону із багатьма інтерактивними елементами. Для участі в заході компанія запрошує популярних фітнес-блогерів. А команда Незалежних Партнерів складає вже понад 100 учасників.

В компанії обіцяють, як тільки буде можливість проводити захід в офлайн форматі, вони здивують та порадують новими неймовірними елементами демозони.

А що далі?

Herbalife Nutrition та Nike запевняють, що як тільки ситуація в країні дозволить повернутися до повноцінних офлайн заходів, партнери відразу ж приступлять до підготовки наступної конвенції Nike Training Club, щоб і надалі популяризувати здоровий та активний спосіб життя в Україні.

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