Фельдшери харківської швидкої допомоги прийняли пологи прямо в машині, не доїхавши до лікарні. Пологи пройшли вдало, жінка народила хлопчика.

Про це розповіли в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пишуть місцеві ЗМІ.

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В службу екстреної медичної допомоги надійшов виклик з приводу "Пологи" в смт Пісочин. На виклик виїхала бригада ЕМД у складі фельдшера Абдімомунов Р.Т. і Пасичниченко А.С,

– йдеться в повідомленні.

Та під час транспортування жінки до лікарні, у вагітної почався II період пологів. Медикам довелося приймати пологи в машині.

На щастя, пологи пройшли вдало – жінка народила хлопчика вагою 2600 грамів і з ростом 49 см.

Після пологів породіллю з дитиною перевезли в Харківський обласний перинатальний центр.

Медики швидкої медичної допомоги відмінно впорались з таким незвичним для них завданням.