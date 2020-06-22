Сутички через COVID-19 під лікарнею у Харкові: двоє поліцейських отримали травми
Під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення сталися сутички з поліцією. Місцеві мешканці відмовилися пускати пацієнтів з коронавірусом, правоохоронці спробували їх відтиснути.
Аби не допустити до диспансеру пацієнта з COVID-19, зібралося декілька десятків протестувальників. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.
Також на тему: В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок
Коли швидка привезла одного пацієнта з коронавірусом, який перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, протестувальники перекрили дорогу і поліція застосувала силу.
Протестувальників зібралось кілька десятків, вони тримали в руках плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні м. Харків", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Учасники акції переконані, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID.
Мітингувальники лягали під колеса швидкої й правоохоронці були змушені зняти ворота, які заблокували.
Після цього поліцейські організували коридор, щоб занести на руках хворого до лікарні. Це вдалося зробити не з першої спроби. Згодом прибули ще дві швидких з пацієнтами.
За словами лікарів, корпус з хворими на COVID-19 розміщений окремо від інших.
Двоє поліцейських отримали травми – винним загрожує до 5 років ув'язнення
Харківський портал NEWSROOM пише, що під час сутичок двоє поліцейських віком 24 років отримали травми, внаслідок чого їх госпіталізували.
Одному з правоохоронців діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку, а в другого виявили забій гомілки.
Згідно з кримінальним кодексом України, кривдникам загрожує до 5 років в'язниці. Загалом, було порушено справу за трьома статтями: 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 279 КК (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) та 296 КК (хуліганство).
Відео протестів під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення