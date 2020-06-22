Під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення сталися сутички з поліцією. Місцеві мешканці відмовилися пускати пацієнтів з коронавірусом, правоохоронці спробували їх відтиснути.

Аби не допустити до диспансеру пацієнта з COVID-19, зібралося декілька десятків протестувальників. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

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Коли швидка привезла одного пацієнта з коронавірусом, який перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, протестувальники перекрили дорогу і поліція застосувала силу.

Протестувальників зібралось кілька десятків, вони тримали в руках плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні м. Харків", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Учасники акції переконані, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на COVID.

Мітингувальники лягали під колеса швидкої й правоохоронці були змушені зняти ворота, які заблокували.

Після цього поліцейські організували коридор, щоб занести на руках хворого до лікарні. Це вдалося зробити не з першої спроби. Згодом прибули ще дві швидких з пацієнтами.

За словами лікарів, корпус з хворими на COVID-19 розміщений окремо від інших.

Двоє поліцейських отримали травми – винним загрожує до 5 років ув'язнення

Харківський портал NEWSROOM пише, що під час сутичок двоє поліцейських віком 24 років отримали травми, внаслідок чого їх госпіталізували.

Одному з правоохоронців діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку, а в другого виявили забій гомілки.

Згідно з кримінальним кодексом України, кривдникам загрожує до 5 років в'язниці. Загалом, було порушено справу за трьома статтями: 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 279 КК (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) та 296 КК (хуліганство).

Відео протестів під Харківським обласним диспансером радіаційного захисту населення