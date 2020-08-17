У Харкові посилили карантин: що заборонили
Харків потрапив у жовту зону карантину. Це означає, що у місті вступили в дію нові обмеження.
Від 31 липня до 13 серпня у Харкові виявили 1 561 випадок зараження коронавірусом, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих в області, повідомляє пресслужба міської ради.
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Які обмеження діють в Харкові
Згідно з вимогами від МОЗ до обмежень у жовтій зоні, у місті не можна:
- Перебувати у громадських спорудах, громадському транспорті без масок;
- Перебувати на вулицях без документів;
- Проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи за участі більш ніж однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури більш ніж на 50% місць;
- Перевезення громадським транспортом кількості пасажирів, що перевищує число місць для сидіння.
Згідно з повідомленням міської ради, також заборонено:
- Відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;
- Робота хостелів;
- Робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;
- Проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб;
- Робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.
Зазначається, що правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантину серед громадян. Слідкуватимуть за дотриманням маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, а також за заходами дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування.
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