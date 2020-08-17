Харків потрапив у жовту зону карантину. Це означає, що у місті вступили в дію нові обмеження.

Від 31 липня до 13 серпня у Харкові виявили 1 561 випадок зараження коронавірусом, що становить 82,9% від випадків, зареєстрованих в області, повідомляє пресслужба міської ради.

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Які обмеження діють в Харкові

Згідно з вимогами від МОЗ до обмежень у жовтій зоні, у місті не можна:

Перебувати у громадських спорудах, громадському транспорті без масок;

Перебувати на вулицях без документів;

Проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи за участі більш ніж однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури більш ніж на 50% місць;

Перевезення громадським транспортом кількості пасажирів, що перевищує число місць для сидіння.

Згідно з повідомленням міської ради, також заборонено:

Відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;

Робота хостелів;

Робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;

Проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участі понад 20 осіб;

Робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м тощо.

Зазначається, що правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантину серед громадян. Слідкуватимуть за дотриманням маскового режиму і безпечної дистанції між людьми, а також за заходами дезінфекції громадського транспорту і місць масового перебування.



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