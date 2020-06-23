З Харківського обласного диспансеру, який перепрофілювали для хворих на COVID-19, звільнилася частина медперсоналу – з хворими погодилися працювати лише 16 медиків. Директорка медустанови пояснила причину звільнень.

У Харківському диспансері радіаційного захисту, який з 22 червня почав приймати на лікування хворих на коронавірус, не вистачає лікарів, а також молодшого і середнього медперсоналу. Про це повідомила директорка медустанови Ірина Пирогова, пише Інтерфакс-Україна.

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Може масовий психоз, не знаю. Лікарі бояться захворіти, хоча засоби захисту є,

– розповіла вона.

За словами директорки, спочатку планувалося, що близько 70 людей працюватимуть з інфікованими коронавірусом, але у міру того, як наступав момент, що повезуть хворих, відмовилося людей 40, а згодом ще 15.

Нам потрібно ще хоча б 5 анестезіологів, хоча б 5 терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги,

– заявила вона.

За словами Ірини Пирогової, частина персоналу подала заяви на звільнення саме після того, як стало відомо, що диспансер перепрофілюють для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.

На жаль, відмовився дуже багато лікарів. Спочатку погодилися працювати близько 70 осіб. А на сьогодні, виходить, людей 15-16,

– зазначила Пирогова.

Відомо також, що за добу в диспансер надійшло 12 хворих з COVID-19 (з них 1 людина перебуває в реанімації).

У пресслужбі Харківської облдержадміністрації зазначили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері та розв'язувати питання про залучення медиків з інших установ.