На трьох державних підприємствах у Харкові з квітня до 12 червня зафіксували масові спалахи коронавірусу. Захворіли 23 працівників, а одна людина померла.

Через спалах відбудеться перевірка щодо дотримання на підприємствах санітарних норм роботи. Про це повідомила начальниця відділу держконтролю за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Ірина Зубкова, повідомляє 24 канал.

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Вона також зазначила, що чоловік, який помер, довго не звертався за медичною допомогою.

На яких підприємствах виявили спалахи COVID-19

на заводі імені Малишева на COVID-19 захворіли вісім працівників,

на Харківському підшипниковому заводі – 18 осіб.

коронавірус підтвердили у 15 працівників заводу "Електроважмаш". Станом на 12 червня дев’ятеро працівників заводу вже одужали, а четверо досі хворіють.

Зубкова наголосила, що ця ситуація склалася через бездіяльність керівників підприємств. Але на її думку нема потреби зупиняти роботу підприємств через коронавірус.

Якщо є можливість працювати, треба працювати. Але при цьому дотримуватися всіх розпоряджень. Таке враження, що в Харкові вирішили, що карантин закінчився,

– зазначила Ірина Зубкова.

Зверніть увагу! Станом на 12 червня в Харківській області на COVID-19 захворіли щонайменше 1426 осіб, 57 пацієнтів померли. За останню добу в регіоні лабораторно підтверджено 52 випадки коронавірусу.