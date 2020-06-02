У 10 працівників Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я діагностували коронавірус.

В Харківській ОДА зазначають, що працівники не контактували ні з хворими на коронавірус, ні з відібраним біоматеріалом, повідомляє Харків Times.

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В ОДА зазначили, що до лабораторії хвороба потрапила ззовні, а саме через чоловіка працівниці.

Десять працівників захворіли, два в лікарні, решта на самоізоляції. Вірус занесений ззовні через чоловіка працівниці. Хворі не мали контакту ні з хворими COVID-19, ні з біоматеріалом,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що захворіли 5 епідеміологів, завідувач епідвідділу, помічник епідеміолога, юрист, водій і санітарка.

Головна санітарна лікарка області Любов Махота додала, що ситуація ніяк не вплинула на роботу лабораторного центру.

В установі працюють близько 200 співробітників, а якщо врахувати й філії, то загалом на лабцентр працюють близько 870 людей.

Станом на 2 червня, у Харківській області виявили 1105 випадків зараження коронавірусом. Натомість 448 людей одужали, але 48 пацієнтів не змогли подолати хворобу.