Харківська обласна лікарня переповнена хворими на COVID-19
Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з коронавірусною інфекцією. За минулу добу в області зафіксували 145 нових випадків інфікування, 33 з них було госпіталізовано.
Про це повідомили в Харківській облдержадміністрації.
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За словами виконавця обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадія Бондарчуку, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань.
На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованої на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них – на інвазивній підтримці, інші – у кисневій масці,
– заявив Бондарчук.
Через переповнення обласної лікарні, хворих COVID-19 буде приймати дитяча лікарня.
На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів.
"Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", – додав він.
Крім того, розглядається можливість відкриття другого реанімаційного відділення в дорослому інфекційної лікарні.