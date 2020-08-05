Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з коронавірусною інфекцією. За минулу добу в області зафіксували 145 нових випадків інфікування, 33 з них було госпіталізовано.

Про це повідомили в Харківській облдержадміністрації.

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За словами виконавця обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадія Бондарчуку, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань.

На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованої на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них – на інвазивній підтримці, інші – у кисневій масці,

– заявив Бондарчук.

Через переповнення обласної лікарні, хворих COVID-19 буде приймати дитяча лікарня.

На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів.

"Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", – додав він.

Крім того, розглядається можливість відкриття другого реанімаційного відділення в дорослому інфекційної лікарні.

