Два дні поспіль – 7 та 8 листопада – на Харківщині фіксували понад 1 000 нових хворих на коронавірус щодня. Обласний центр продовжує залишатися у червоній зоні карантину.

Окрім Харкова, в червоній зоні перебувають і такі великі міста як Чугуєв, Лозова, Первомайськ, а також 8 районів області. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Зверніть увагу Карантин вихідного дня: у Кабміні пояснили головну мету

В обласному лабораторному центрі підкреслили, що тенденцій до покращення наразі немає – навіть попри те, що введені суворі карантинні правила. Адже насправді вони торкнулися переважно лише закладів харчування, культури та освіти.

Довідка. Станом на 10 листопада у Харківській області зафіксували 44 465 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 607 людей. Водночас 10 804 пацієнтам вдалося одужати.

Найбільше маскового режиму дотримуються пасажири метро. У наземному транспорті – трохи менше, але водії намагаються про це нагадувати. Натомість на вулицях всі ходять переважно без масок, але одягають їх в аптеках та супермаркетах.

Ще напередодні заклади громадського харчування у Харкові працювали лише до 20:00. Та після масштабної акції протесту рестораторів з 9 листопада їм дозволили працювати вже до 22:00.



Протест рестораторів у Харкові 6 листопада / Фото 24 каналу, Альона Черненко

Про карантин вихідного дня

Зауважимо, що Кабмін може запровадити в Україні карантин вихідного дня. Це означатиме, що у суботу та неділю працювати розважальним центрам, спортзалам, а також закладам громадського харчування буде заборонено.

Ресторатори сприймають ідею введення карантину вихідного дня вкрай негативно. Тому у Харкові так само як і в ще 23 містах України, 11 листопада проведуть акцію протесту під стінами ОДА з вимогами "не вбивати бізнес".

Самі ж містяни до ймовірного нововведення ставляться дуже по-різному. Хтось погоджується з ним, а хтось говорить, що рішення буде ухвалене просто буде на папері, натомість у реальному житті нічого не зміниться.

Що харків'яни думають про карантин вихідного дня?

"Це буде ще гірше. Якщо вони введуть обмеження у часі, будуть величезні черги. Це нісенітниця".

"Якщо ситуація критична, я за. Якщо потерпіти можна, то можна щось придумати. Але шкода підприємців, маленькі заклади".

"Будемо вдома, в колі родини. Можливо, на дачу вдасться вирватися. Але краще б медичну сферу розвивали".

Про ситуацію в лікарнях

Лікарні на Харківщині вже понад місяць завантажені на більш ніж 100%. Крім цього, актуальною залишається проблема з кисневим забезпеченням. Загалом в області вже розгорнули 3 600 ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Ця цифра від початку пандемії збільшилася на половину, адже спочатку готували лише 1 800 місць. Тоді оснастити киснем вдалося 90% з них. Тобто зараз ним забезпечено трохи менше ніж 50%. Наразі обласна та місцева влади намагаються розв'язати це питання.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу на Харківщині: дивіться відео 24 каналу