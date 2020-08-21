У Харківській області медики врятували життя дитини, яку госпіталізували з діагнозом "Миттєва смерть",

Про це пише пресслужба Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги і катастроф.

Читайте також Анорексія може стати причиною зупинки росту у дівчат

Життя маленького хлопчика було врятовано сьогодні завдяки проведенню бригадами ЕМД успішної реанімації,

– йдеться у повідомленні.

Лікарі повідомили, що 2-річна дитина знепритомніла і припинила подавати ознаки життя у місті Південне Харківського району.

"Прибувши на місце виклику, бригада ЕМД №505 поставила попередній діагноз: "Миттєва смерть" та розпочала проведення серцево-легеневої реанімації. Завдяки професійним діям бригади, серцевий ритм у хлопчика було відновлено. Подальші реанімаційні заходи проводила бригада ЕМД №303, яка пізніше і шпиталізувала дитину разом з мамою до лікувального закладу", – додали у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.