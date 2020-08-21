На Харківщині медики врятували 2-річного хлопчика, у якого сталася миттєва смерть
У Харківській області медики врятували життя дитини, яку госпіталізували з діагнозом "Миттєва смерть",
Про це пише пресслужба Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги і катастроф.
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Життя маленького хлопчика було врятовано сьогодні завдяки проведенню бригадами ЕМД успішної реанімації,
– йдеться у повідомленні.
Лікарі повідомили, що 2-річна дитина знепритомніла і припинила подавати ознаки життя у місті Південне Харківського району.
"Прибувши на місце виклику, бригада ЕМД №505 поставила попередній діагноз: "Миттєва смерть" та розпочала проведення серцево-легеневої реанімації. Завдяки професійним діям бригади, серцевий ритм у хлопчика було відновлено. Подальші реанімаційні заходи проводила бригада ЕМД №303, яка пізніше і шпиталізувала дитину разом з мамою до лікувального закладу", – додали у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.