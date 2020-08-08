Позначати регіони спеціальним кольором у часи пандемії – європейська практика. В Україні вирішили, якщо регіон потрапляє в червону зону – там закриватимуть ринки, скасовуватимуть залізничне сполучення, як це було з Луцьком та Тернополем. Щоправда, у червону зону випадково потрапив Харків.

Детальніше про життя регіонів, що змінили зону епідеміологічної ситуації – читайте в матеріалі кореспондентів 24 каналу.

До теми Харків "випадково" віднесли до червоної зони: метро у місті не закриватимуть

Ситуація в Харкові

За добу Харківщина знову в антилідерах – 146 нових випадків. Спалах пов'язують зі збільшенням тестувань. Область була в зеленій зоні карантину, але в п'ятницю МОЗ вирішило зробити її червоною. Але потім знову передумало і внесло Харків у зелену зону.

Нині в обласній лікарні Харкова перебуває 237 пацієнтів, із них 11 – у реанімації. Ліжка для дорослих довелося ставити в корпусі Дитячої лікарні. На черзі відкриття третього COVID-відділення для дорослих.

Якщо по 2 хворих, то це буде 80 осіб. А якщо по 3 хворих вирішать госпіталізувати, то це буде 120 хворих. А в кожному боксі провід кисню є тільки на 2 пацієнти,

– зазначила заступниця директора Обласної дитячої інфекційної лікарні Ганна Рожанова.

У мерії наголосили – приводів до зупинки транспорту немає. Проте мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що "це не передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків"ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті".

Ситуація на Рівненщині

У червоній зоні опинився Костопільський район на Рівненщині. Там карантин посилили – скасували маршрутки та різноманітні заходи, припинили роботу ринків.

Наразі в Костопільському районі 258 активних хворих, за останні 7 днів кількість хворих збільшилась ще на 129 осіб. Тобто ситуація є досить напруженою в цьому районі,

– наголосив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

В області зафіксували 6 713 випадків COVID-19. Понад 5 тисяч людей – одужали. Найбільша опорна лікарня області, а саме Рівненська міська, уже повертається до звичної роботи – там відновили приймання пацієнтів. У лікарні кажуть, що загалом є 125 ліжок, 76 із них – заповнені.

Самі рівняни не приховують, що карантин набрид. Дехто його дотримується, інші – уже ні. Одноголосно й чиновники, і лікарі вимагають суворішого контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Довідка. В Україні за минулу добу, 7 серпня, коронавірус підтвердили у рекордної кількості людей – 1 489. Рекордну кількість хворих в Україні фіксують вже чотири доби поспіль.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу