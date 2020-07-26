У НТУУ "КПІ" масовий спалах COVID-19. Коронавірус діагностували у 52 мешканців одного з гуртожитків закладу.

Перші 4 випадки інфікування коронавірусною хворобою виявили з 22 по 24 липня, повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на виконавця обов'язків директора "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" Сергія Чумака.

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Епідеміологи визначили 61 курсанта, які контактували з хворими. Протестувавши їх методом ПЛР на наявність захворювання, виявилось, що 48 з них мають COVID-19.

Чумак розповів, що загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти. Оскільки у 52 з них виявили наявність захворювання, то кількість інфікованих складає третину мешканців гуртожитку.

У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Всі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів, у гуртожитку визначено місця для ізоляції хворих,

– розповів Сергій Чумак.

Зазначимо, що станом на 26 липня Києві зареєстрували 7 620 хворих на коронавірус. На жаль, 129 з них померли, але 1 748 пацієнтам вдалося одужати. Від початку пандемії найбільше інфікованих виявили у Дарницькому районі – 1 253.