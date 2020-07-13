В одному з гуртожитків Київського національного університету технологій та дизайну спалах коронавірус. Наявність COVID-19 виявили у 5 студентів.

Гуртожиток, у якому стався спалах коронавірусу, розташованих на вулиці Михайла Бойчука, повідомляє 24 канал.

До теми COVID-19 у Києві: остання інформація про коронавірус у столиці

COVID-19 виявили у п'яти іноземних студентів, які навчаються у КНУТД та проживають в університетському гуртожитку.

Двоє інфікованих студентів перебувають у лікарні. Втім, місцеперебування ще трьох залишається невідомим. Окрім того, невідоме місцеперебування й частини контактних осіб хворих.

Загалом, епідеміологи визначили 13 людей, які контактували з хворими. Але під контролем лише 7 з них. Де перебувають ще 6 контактних осіб – невідомо.

Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції,

– йдеться в повідомленні.

Нині епідеміологи експерти проводять всі необхідні протиепідемічні заходи. Гуртожиток зачинили на карантин, а у приміщенні провели дезінфекцію. До будівлі заборонено заходити стороннім людям.